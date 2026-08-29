Η κυρία Χάιδω βρέθηκε στην ανοιχτή προπόνηση του Ηρακλή – Η όμορφη στιγμή με τον Λούκιτς στο Ιβανώφειο – Δείτε βίντεο

Η κυρία Χάιδω, μία από τις πιο γνωστές και αγαπητές φιλάθλους του Ηρακλή, βρέθηκε στην ανοιχτή προπόνηση της ομάδας στο Ιβανώφειο και χάρισε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό στιγμιότυπο.

Φορώντας το χαρακτηριστικό κυανόλευκο κασκόλ της, συνομίλησε με τον Ζόραν Λούκιτς, με τον Σέρβο προπονητή να της κρατά το χέρι. Η ξεχωριστή αυτή στιγμή καταγράφηκε από την κάμερα και στη συνέχεια δημοσιεύτηκε στα social media της ΚΑΕ, με το συγκεκριμένο στιγμιότυπο να γίνεται viral.

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