Ελληνικό: Άγνωστοι έκλεψαν καλώδια από εγκαταστάσεις της ΥΠΑ – Προορίζονταν για το σύστημα τηλεπικοινωνιών (VCRS)

Καλώδια οπτικών ινών που προορίζονταν για το Σύστημα Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής (VCRS), έκλεψαν άγνωστοι από τις παλιές εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) στο Ελληνικό.

Το περιστατικό έγινε το απόγευμα της Παρασκευής 29 Αυγούστου. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, οι δράστες έχουν καταγραφεί απο κάμερες ασφαλείας να κόβουν την περίφραξη και να εισέρχονται στις εγκαταστάσεις.

Οι άγνωστοι κατάφεραν να αποσπάσουν μερικά μέτρα του καλωδίου οπτικών ινών που προοριζόταν για την εγκατάσταση του VCRS και στη συνέχεια διέφυγαν με το όχημά τους.