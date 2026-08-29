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Θεσσαλονίκη: Πάρκαρε κάθετα στη μέση του δρόμου, αρνήθηκε να το μετακινήσει και αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Ένας 41χρονος συνελήφθη σε περιοχή του Δενδροποτάμου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 41χρονος είχε σταθμεύσει κάθετα σε οδό του Δενδροποτάμου και σε σύσταση που του έγινε να το μετακινήσει αυτός αρνήθηκε, δεν συνεργάστηκε με τις Αρχές, ενώ αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του. Από την κατοχή του κατασχέθηκε ένα κατσαβίδι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

Θεσσαλονίκη

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