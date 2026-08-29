Ουκρανία: Τουλάχιστον 27 νεκροί σε ρωσική αεροπορική επιδρομή στην περιφέρεια του Κιέβου
Φωτογραφία αρχείου
THESTIVAL TEAM
Τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια νυκτερινής ρωσικής αεροπορικής επιδρομής κατά αποθήκης στην περιοχή της Μπούτσα, κοντά στο Κίεβο, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Τιμούρ Τκατσένκο.
Σαράντο δύο άνθρωποι έχουν τραυματισθεί, πρόσθεσε ο κυβερνήτης σε ανάρτησή του στο Telegram, ενώ 380 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους.
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