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Ουκρανία: Τουλάχιστον 27 νεκροί σε ρωσική αεροπορική επιδρομή στην περιφέρεια του Κιέβου

Φωτογραφία αρχείου
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THESTIVAL TEAM

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Τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια νυκτερινής ρωσικής αεροπορικής επιδρομής κατά αποθήκης στην περιοχή της Μπούτσα, κοντά στο Κίεβο, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Τιμούρ Τκατσένκο.

Σαράντο δύο άνθρωποι έχουν τραυματισθεί, πρόσθεσε ο κυβερνήτης σε ανάρτησή του στο Telegram, ενώ 380 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους.

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