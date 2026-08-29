Αιγιάλεια: Μπήκε με τα κλειδιά σε γραφείο τελετών και άρπαξε 13.000 ευρώ και νομίσματα
Intime
THESTIVAL TEAM
Κλοπή με λεία που ξεπερνά τις 13.000 ευρώ σημειώθηκε σε γραφείο τελετών στο Αίγιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος δράστης, ο οποίος εκτιμάται ότι είχε προηγουμένως παρακολουθήσει τις κινήσεις των ανθρώπων του γραφείου, κατάφερε να βρει τα κλειδιά που έκρυβαν σε εξωτερικό σημείο.
Στη συνέχεια, μπήκε στον χώρο χρησιμοποιώντας τα ίδια τα κλειδιά, χωρίς να προκαλέσει εμφανείς ζημιές στην είσοδο.
Από το γραφείο φέρεται να αφαίρεσε περίπου 3.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και 50 συλλεκτικά νομίσματα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας περίπου 10.000 ευρώ.
Την υπόθεση διερευνούν οι Αρχές.
Πηγή: skai.gr
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