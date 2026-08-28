Μάχη για τη ζωή του δίνει 8χρονος μετά από βουτιά στη θάλασσα – Διασωληνώθηκε και μεταφέρεται στην Πάτρα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στην παραλία της Μαραθιάς, όταν ένα 8χρονο αγόρι κινδύνευσε σοβαρά μετά από βουτιές στη θάλασσα.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το παιδί φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου έφτασε στο σημείο και παρέλαβε τον 8χρονο, μεταφέροντάς τον στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας.

Σύμφωνα με το tempo24, εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του και αφαίρεσαν από το στομάχι του μεγάλη ποσότητα νερού.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητο να διασωληνωθεί και διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο.