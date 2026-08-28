Super League: Πρόστιμο στον ΠΑΟΚ για τον αγώνα της πρεμιέρας με τον Λεβαδειακό

Το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο της Super League, ανακοίνωσε τις ποινές για την 1η αγωνιστική της Super League.

Αναλυτικότερα, τιμώρησε με πρόστιμο 500 ευρώ την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, ενώ ποινές επέβαλλε επίσης και σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Καλαμάτα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η σχετική ενημέρωση:

«-Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ α) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ι), του Π.Κ. της ΕΠΟ), β) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και γ) τη χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για την 3η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 3 περ. Ι α) του Π.Κ. της ΕΠΟ).

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ.

-Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ τη χρηματική ποινή των πεντακοσίων (500,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

-Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

-Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ α) τη χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 3 περ. Ι α) του Π.Κ. της ΕΠΟ) και β) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ευρώ».