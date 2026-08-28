Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 28η Αυγούστου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 28 Αυγούστου:

1826 Η Μάχη του Πολυαράβου. Οι οπλαρχηγοί της Μάνης νικούν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι, η Μάνη δεν υποκύπτει πλέον στον Ιμπραήμ και μένει ελεύθερη μέχρι τέλους.

1898 Ο Κάλεμπ Μπράνταμ μετονομάζει το ανθρακούχο αναψυκτικό του από Brad’s Drink σε Pepsi-Cola.

1904 Ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιτατζήδων της Δυτικής Μακεδονίας.

1963 Κατά τη διάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 άνδρες, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο του «I have a dream».

1995 Ένας όλμος προερχόμενος από την πλευρά των Σερβοβοσνίων πέφτει στην αγορά του Σαράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπους. Είναι η αφορμή για τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον των Σερβοβοσνίων.

2016 Τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις των δύο χωρών τονίζουν οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, Νίκος Κοτζιάς και Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σε ανεπίσημη συνάντηση που έχουν στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον κ. Κοτζιά, δεν συζητήθηκε το θέμα της έκδοσης των τούρκων στρατιωτικών, ενώ σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Τουρκία θέλει να κρατήσει τη συμφωνία.

Γεννήσεις

1749 Γκαίτε , Γερμανός φιλόσοφος και συγγραφέας.(«Φάουστ»). Το πλήρες όνομά του είναι Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε. Στην Ελλάδα, ήταν γνωστός παλαιότερα με το εξελληνισμένο όνομα Ιωάννης Γείθιος. (Θαν. 22/3/1832)

1828 Λέων Τολστόι, Ρώσος συγγραφέας. («Πόλεμος και Ειρήνη», «Άννα Καρένινα») (Θαν. 7/11/1910)

1957 Άι Γουεϊγουέι, Κινέζος γλύπτης και ακτιβιστής.

Θάνατοι

1968 Δημήτρης Πικιώνης, Έλληνας αρχιτέκτονας. Μεταξύ των έργων του, η μελέτη της διαμόρφωσης του χώρου στην Ακρόπολη και στου Φιλοπάππου. (Γεν. 1887)

1987 Τζον Χιούστον, Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. («Η τιμή των Πρίτζι») (Γεν. 5/8/1906)

1991 Αλέκος Σακελλάριος, Έλληνας θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης και δημοσιογράφος. (Γεν. 7/11/1913)

Γιορτάζουν

Δάμων, Εζεκίας