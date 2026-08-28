Justin Baldoni: Το ποσό που πρέπει να καταβάλει ο ηθοποιός μετά τις καταγγελίες της Blake Lively

Ομοσπονδιακός δικαστής της Νέας Υόρκης διέταξε τον ηθοποιό και σκηνοθέτη και την εταιρεία παραγωγής του «It Ends With Us» να καλύψουν μέρος των δικηγορικών εξόδων της ηθοποιού.

Ο Justin Baldoni και η εταιρεία παραγωγής πίσω από την ταινία «It Ends With Us», Wayfarer Studios, καλούνται να καταβάλουν στη Blake Lively σχεδόν 400.000 δολάρια (περίπου 340.000 ευρώ) για δικηγορικά έξοδα.

Η απόφαση εκδόθηκε την Τετάρτη από τον ομοσπονδιακό δικαστή της Νέας Υόρκης Lewis Liman, μετά το αίτημα της ηθοποιού να της επιστραφούν 7,5 εκατ. δολάρια (περίπου 6,4 εκατ. ευρώ) σε δικηγορικές αμοιβές. Το δικαστήριο έκρινε, ωστόσο, ότι το συγκεκριμένο ποσό ήταν «παράλογο».

Ο Liman διέταξε τελικά τον Baldoni και τη Wayfarer Studios να καταβάλουν στην ηθοποιό 363.000 δολάρια (περίπου 311.000 ευρώ) σε δικηγορικές αμοιβές, καθώς και 44.000 δολάρια (περίπου 38.000 ευρώ) για δικαστικά και άλλα έξοδα.

Η απάντηση της πλευράς του ηθοποιού

Στην απόφασή του, ο δικαστής επικαλέστηκε νόμο της πολιτείας της Καλιφόρνιας που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει άτομα που καταγγέλλουν σεξουαλική παρενόχληση από αντίποινα. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία εφαρμόζεται μόνο στα δικηγορικά έξοδα της Lively που σχετίζονται με τις αγωγές περί δυσφήμησης.

Ο δικηγόρος του Baldoni, Bryan Freedman, σχολίασε την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι «μιλά από μόνη της». «Ο δικαστής Liman έλαβε σαφώς υπόψη την “εξωφρενική και παράλογη” απαίτηση των 8 και πλέον εκατομμυρίων δολαρίων και, απορρίπτοντάς την, επιδίκασε μόλις το 5% του ποσού που ζητήθηκε για δικηγορικές αμοιβές και έξοδα», ανέφερε σε δήλωσή του.

Χαρακτήρισε, επίσης, την απόφαση «σημαντική νίκη» για τους πελάτες του, προσθέτοντας ότι στέλνει «ένα σαφές μήνυμα πως, όσο ισχυρός κι αν είσαι, η δικαστική αίθουσα δεν είναι χώρος για να εκμεταλλεύεται κανείς τον νόμο για προσωπικό όφελος».

Η δικαστική διαμάχη που ξεκίνησε το 2024

Η απόφαση έρχεται περισσότερο από έναν χρόνο μετά την απόρριψη από τον δικαστή Liman της ανταγωγής ύψους 400 εκατ. δολαρίων (περίπου 343 εκατ. ευρώ) που είχε καταθέσει ο Baldoni εναντίον της Lively, του συζύγου της Ryan Reynolds, της υπεύθυνης δημοσίων σχέσεων του ζευγαριού Leslie Sloane, καθώς και της αγωγής του για δυσφήμηση εναντίον των New York Times.

Η Lively και ο Baldoni, οι οποίοι συμπρωταγωνίστησαν στην ταινία «It Ends With Us», βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη από τον Δεκέμβριο του 2024. Τότε, η ηθοποιός κατέθεσε καταγγελία εναντίον του Baldoni στο Τμήμα Πολιτικών Δικαιωμάτων της Καλιφόρνιας, κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση στα γυρίσματα της ταινίας, την οποία εκείνος σκηνοθέτησε επίσης.

Η ηθοποιός κατηγόρησε παράλληλα τον Baldoni και την εταιρεία παραγωγής του ότι επιχείρησαν να οργανώσουν εκστρατεία δυσφήμησης εις βάρος της. Ο Baldoni και η Wayfarer Studios έχουν αρνηθεί κατηγορηματικά τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Η αγωγή του Baldoni απορρίφθηκε τελικά από τον Liman τον Ιούνιο του 2025. Τον Απρίλιο του 2026, ο δικαστής περιόρισε σημαντικά και την υπόθεση της Lively εναντίον του Baldoni, μεταξύ άλλων απορρίπτοντας τις αξιώσεις της ότι υπέστη σεξουαλική παρενόχληση στα γυρίσματα. Της επέτρεψε, ωστόσο, να συνεχίσει τη δικαστική διεκδίκηση σχετικά με ισχυρισμούς περί αντιποίνων από την ομάδα δημοσίων σχέσεων του Baldoni.



Ο συμβιβασμός των δύο πλευρών

Ο Baldoni, μέσω της εταιρείας παραγωγής του Wayfarer, και η Lively συμφώνησαν τελικά τον Μάιο του 2026 να διευθετήσουν τη μεταξύ τους δικαστική διαμάχη. Εκείνη την περίοδο, ο δικαστής Liman είχε αποφασίσει ότι ο Baldoni και η Wayfarer Studios θα έπρεπε να καλύψουν τα δικηγορικά έξοδα της Lively, απορρίπτοντας ωστόσο το αίτημά της για επιδίκαση αποζημίωσης με τιμωρητικό χαρακτήρα. Η νέα απόφαση καθορίζει πλέον το ύψος των εξόδων που θα πρέπει να καταβάλουν ο Baldoni και η εταιρεία παραγωγής του, βάζοντας ένα ακόμη οικονομικό κεφάλαιο σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες δικαστικές διαμάχες του Χόλιγουντ των τελευταίων ετών.

Πηγή: marieclaire.gr