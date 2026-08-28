Ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου η επαναλειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας στον Δήμο Θέρμης με δύναμη 18 ατόμων

Ο Δήμος Θέρμης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας. Δεκατρία χρόνια μετά την κατάργηση της Υπηρεσίας, ο Δήμος μας αποκτά και πάλι από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έναν ελεγκτικό μηχανισμό ο οποίος θα συμβάλει τα μέγιστα στη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών και επισκεπτών του Δήμου και στην επικράτηση της ευταξίας και ευνομίας.

Με ένα μεγάλο φάσμα αρμοδιοτήτων που προκύπτουν από το Ν.5003/22 ο οποίος διέπει τη λειτουργία της και με αρχική δύναμη 18 Δημοτικών Αστυνομικών, η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας έχει ως στόχο όχι να επιβάλει πρόστιμα και κυρώσεις, αλλά να βελτιώσει την εικόνα των δρόμων, των πεζοδρομίων και των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου, με απώτερο σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των τελικών χρηστών τους, δηλαδή των πολιτών.

Για το λόγο αυτό ζητάμε τη συνεργασία και την τήρηση της νομιμότητας από το σύνολο των δημοτών, επισκεπτών και επιχειρήσεων του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα παρακαλούμε για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν:

– τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τη συμμόρφωση στις υποδείξεις των Δημοτικών Αστυνομικών

– την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων και την άμεση έκδοση των σχετικών αδειών από επιχειρήσεις που τυχόν δεν τις έχουν εκδώσει

– τη διαφήμιση, την καθαριότητα και την προστασία του περιβάλλοντος

– την ευζωία των ζώων συντροφιάς και των αδέσποτων

– το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές

Η έδρα της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας θα βρίσκεται στο Νέο Ρύσιο και για οποιοδήποτε θέμα αρμοδιότητάς της οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2312312317 ή στο email info@thermi.gov.gr.