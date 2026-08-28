Έτσι θα εξαφανίσετε τη μυρωδιά κλεισούρας από τα ντουλάπια της κουζίνας

Η μυρωδιά κλεισούρας στα ντουλάπια της κουζίνας μπορεί να κάνει ολόκληρο τον χώρο να δείχνει λιγότερο καθαρός, ακόμη κι όταν όλα είναι τακτοποιημένα. Ευτυχώς, η λύση είναι απλή. Με λίγα υλικά που υπάρχουν ήδη στα περισσότερα σπίτια, μπορείτε να εξουδετερώσετε τις δυσάρεστες οσμές και να χαρίσετε στα ντουλάπια σας αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί.

Βαθύ καθάρισμα με φυσικά υλικά

Η πρώτη κίνηση είναι η προφανής: καθαρισμός.

Αδειάστε τελείως το ντουλάπι.

Καθαρίστε το εσωτερικό με μείγμα από 1 μέρος ξίδι και 1 μέρος νερό ή με πάστα από μαγειρική σόδα και λίγο νερό.

Σκουπίστε με στεγνό πανί και αφήστε τις πόρτες ανοιχτές για λίγες ώρες να στεγνώσει πλήρως.

Το ξίδι εξουδετερώνει τις μυρωδιές, ενώ η σόδα απορροφά την υγρασία.

Τοποθετήστε φυσικά αποσμητικά

Αφού καθαρίσετε, χρειάζεται να αποτρέψετε την επανεμφάνιση της μυρωδιάς. Ορίστε οι πιο αποτελεσματικές επιλογές:

Μπολάκι με μαγειρική σόδα: απορροφά τις δυσάρεστες οσμές.

Ρύζι ή κόκκοι καφέ: απορροφούν την υγρασία και αφήνουν ελαφρύ φυσικό άρωμα.

Φύλλα δάφνης, κανέλας ή λεβάντας: δίνουν άρωμα φρεσκάδας.

Βαμβάκι με αιθέριο έλαιο (λεμόνι, ευκάλυπτος, τεϋόδεντρο): τοποθετήστε το σε ένα καπάκι ή μικρό σακουλάκι.

Φροντίστε τον αερισμό

Η μυρωδιά κλεισούρας συνδέεται άμεσα με την έλλειψη αέρα. Μερικές κινήσεις που βοηθούν:

Μην παραγεμίζετε τα ντουλάπια ώστε να κυκλοφορεί ο αέρας.

Τοποθετήστε μικρά σακουλάκια με silica gel ή ρύζι.

Αερίζετε τα ντουλάπια συχνά, ειδικά αν είναι κοντά σε νεροχύτη ή τοίχο που “κρατάει” υγρασία.

Μην ξεχνάτε την πρόληψη

Για να μην επιστρέψει η μυρωδιά:

Αποθηκεύετε τρόφιμα σε καλά κλεισμένα δοχεία.

Μην κρατάτε ψίχουλα ή παλιά προϊόντα στα πίσω ράφια.

Ελέγχετε για διαρροές ή μούχλα ειδικά στα ντουλάπια κάτω από τον νεροχύτη.

Το Tip που Λειτουργεί Άμεσα

Τοποθετήστε ένα χαρτομάντηλο με λίγες σταγόνες αιθέριο έλαιο στο πίσω μέρος του ντουλαπιού. Θα το ανοίγετε και θα μοσχοβολάει κάθε φορά – χωρίς υπερβολές.



Με αυτά τα απλά βήματα και με φυσικά υλικά, μπορείτε να εξασφαλίσετε φρεσκάδα που διαρκεί. Το σημαντικό είναι να εντοπίσετε την αιτία, να καθαρίσετε σωστά και να κάνετε μικρές αλλά αποτελεσματικές κινήσεις για να διατηρείτε το ντουλάπι σας στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Πηγή: spirossoulis.com