Κατολίσθηση σε Νεπάλ και Θιβέτ: Αναστέλλονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης – Υπερχείλισε λίμνη και απειλεί με νέες πλημμύρες

Οι κινεζικές αρχές προειδοποίησαν χθες ότι επιπλέον 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού – το αντίστοιχο περίπου 1.200 πισίνων ολυμπιακών διαστάσεων—αναμένεται να εισρεύσουν στην λίμνη τις επόμενες ημέρες, αυξάνοντας τον κίνδυνο υπερχείλισης. Γύρω στην 1η Σεπτεμβρίου αναμένεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση νερού.

Το υπουργείο Υδάτινων Πόρων της Κίνας έχει δώσει εντολή στις τοπικές αρχές να παρακολουθούν στενά τη λίμνη, αλλά και τις βροχοπτώσεις και να ενημερώσουν τους κατοίκους των περιοχών που ενδέχεται να πληγούν από τυχόν υπερχείλιση, σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua.

Και η κυβέρνηση του Νεπάλ έχει αυξήσει από χθες τις προειδοποιήσεις της για το ενδεχόμενο νέας κατολίσθησης. «Λόγω του κινδύνου νέας πλημμύρας όλοι οι κάτοικοι (…) καλούνται να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί», συνέστησε η αρχή διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ένας τεράστιος όγκος νερού και λάσπης κατέκλυσε το πρωί της Τετάρτη την περιοχή μεταξύ Νεπάλ και Θιβέτ παρασύροντας ολόκληρα χωριά και στοιχίζοντας τη ζωή σε 469 ανθρώπους στο Νεπάλ, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, και σε άλλους 3 στο κινεζικό έδαφος.

Σχεδόν 700 πυροσβέστες υποστηριζόμενοι από drones και εκπαιδευμένους σκύλους έχουν αναπτυχθεί στηn Γκιρόνγκ, σύμφωνα με τις αρχές.

Στο Νεπάλ ο στρατός ανακοίνωσε ότι έχει στείλει δύο ελικόπτερα προκειμένου να βοηθήσουν την απομάκρυνση περίπου 100 εργατών που είναι εγκλωβισμένοι σε υπόγεια σήραγγα στο εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος.

Το γραφείο του πρωθυπουργού του Νεπάλ διευκρίνισε ότι 350 εργάτες και κάτοικοι της περιοχής έχουν ήδη απομακρυνθεί από τον στρατό «σε πολύ επικίνδυνες συνθήκες τις οποίες δυσκόλεψαν ο καιρός και η πλημμύρα».

Στο μεταξύ τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετάδωσαν χθες ότι 558 άνθρωποι, ανάμεσά τους 260 αλλοδαποί αγνοούνται.

Στο Νεπάλ οι αγνοούμενοι φτάνουν τους 910, ανάμεσά τους πολλοί αλλοδαποί από την Ινδία, την Ουκρανία, τη Βρετανία, τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Μαλαισία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ