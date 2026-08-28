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Στη Θεσσαλονίκη ο Ούγκρεσιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ

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THESTIVAL TEAM

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Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από σήμερα Παρασκευή (28/8) ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ

Ο 20χρονος Σέρβος διεθνής χαφ θεωρείται από τους πιο ανερχόμενους ποδοσφαιριστές στην πατρίδα του και υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στο «Δικέφαλο» και την Παρτίζαν Βελιγραδίου για την απόκτησή του. 

Αποχαιρέτησε την Πέμπτη (27/8) τους πρώην συμπαίκτες του και στη συνέχεια ταξίδεψε για την Ελλάδα. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μεταγραφή αναμένεται να φτάσει τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Θα είναι η δεύτερη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ, μετά από αυτή του Ζαφείρη. 

Ο Ούγκρεσιτς φέυγει από την Παρτίζαν έχοντας με την πρώτη ομάδα 63 ματς με 13 γκολ και 4 ασίστ ενώ έχει τέσσερις συμμετοχές με την U21 της Σερβίας.

ΠΑΟΚ

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