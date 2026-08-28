Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις για ναρκωτικά – Κατασχέθηκαν LSD, χασίς και μαχαίρι

Σε συλλήψεις ατόμων για ναρκωτικά προχώρησε το τελευταίο 24ωρο η Ελληνική Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη

Ειδικότερα, κατά το τελευταίο 24ωρο, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, αλλά και ομάδας “Ζ” της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησαν ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή της Ασπροβάλτας και στο κέντρο πόλης, αντίστοιχα, κατά τους οποίους συνέλαβαν, συνολικά, τέσσερα άτομα, για παράβαση του Νόμου περί Εξαρτησιογόνων ουσιών.

Κατασχέθηκαν ποσότητες κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβης, MDMA, καρτέλα με ναρκωτικά δισκία “LSD” και ποσότητα ζελατινώδους ουσίας, πιθανόν παραισθησιογόνου ψιλοκυβίνης με κοινή ονομασία “Magic Mushroom Gummies”, η οποία θα ελεγχθεί ως προς τη σύστασή της από αρμόδια Υπηρεσία. Επιπρόσθετα, κατασχέθηκε ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι που είχε στην κατοχή του ένας εκ των συλληφθέντων.

Αστυνομικοί των Α.Τ. Βόλβης, Καλλινδοίων και Λευκού Πύργου σχημάτισαν σχετικές δικογραφίες οι οποίες θα υποβληθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.