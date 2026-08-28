Γκιουλέκας: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει – Η Βόρεια Ελλάδα προχωρά με συγκεκριμένα έργα και σχέδιο

Η παράδοση της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά και η παρουσίαση της «Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη – Βόρεια Ελλάδα» βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Θεσσαλονίκη, χθες, Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026.

Στην σύσκεψη με την συμμετοχή εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, των παραγωγικών και επιστημονικών Φορέων, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας, αναφέρθηκε στην νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην Θεσσαλονίκη και συνολικά στην Βόρεια Ελλάδα, καθώς και στα έργα και τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά, μήκους περίπου 4,8 χιλιομέτρων, η οποία παραδόθηκε στους συμπολίτες μας και αποτελεί σημαντική προσθήκη στο δίκτυο, βελτιώνοντας τις μετακινήσεις και δημιουργώντας νέες αναπτυξιακές προοπτικές για την Θεσσαλονίκη. Το επόμενο μεγάλο βήμα, επισήμανε ο Υφυπουργός Εσωτερικών είναι η επέκταση του μετρό στην δυτική πλευρά της πόλης.

Στην σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, ο κ. Γκιουλέκας υπογράμμισε, επίσης, ότι η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ευρύτερου σχεδιασμού, με σημαντικά έργα όπως το FlyOver, το Παιδιατρικό Νοσοκομείο, η επέκταση του 6ου προβλήτα του ΟΛΘ και η ανάπλαση της ΔΕΘ, ενώ αναφέρθηκε στην συνεργασία της Πολιτείας με την αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και στις πρωτοβουλίες του ΥΜΑΘ για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της Βόρειας Ελλάδας και των δεσμών της με τα Βαλκάνια.

«Η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Θεσσαλονίκη επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την σταθερή προτεραιότητα που δίνει η Κυβέρνηση στην Βόρεια Ελλάδα. Με την παράδοση της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά, ένα ακόμη μεγάλο έργο γίνεται πράξη και περνά στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας.

Στις συναντήσεις του Πρωθυπουργού με Βουλευτές, Δημάρχους, εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών Φορέων, τέθηκαν στο επίκεντρο οι ανάγκες, οι προτεραιότητες και οι αναπτυξιακές δυνατότητες της Μακεδονίας και της Θράκης», δήλωσε ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας και πρόσθεσε: «Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η Βόρεια Ελλάδα προχωρά με συγκεκριμένα έργα και σχέδιο. Στόχος μας να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες της Μακεδονίας και της Θράκης ώστε να επιταχύνουμε τους ρυθμούς για την ανάπτυξη του τόπου μας».