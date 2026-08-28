Η Ιταλία σταματά τις έρευνες για τον Ισπανό επιχειρηματία που έπεσε από σκάφος στο Ιόνιο – Η καταγγελία του γιου του

Οι ιταλικές αρχές ανέστειλαν την αναζήτηση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα Ομπρεγόν, ο οποίος εξαφανίστηκε μετά την πτώση του από το σκάφος του στο Ιόνιο Πέλαγος, μεταξύ των ακτών της Σικελίας και της Ελλάδας, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τον γιο του, Σέρχιο, η ισπανική Υπηρεσία Θαλάσσιας Διάσωσης τους ενημέρωσε χθες το απόγευμα ότι οι ιταλικές αρχές έχουν αναστείλει οριστικά τις προσπάθειες διάσωσης, αφού τις είχαν παρατείνει για μερικές ημέρες, γεγονός που η οικογένεια αποδίδει στην πίεση των μέσων ενημέρωσης, αναφέρει η El Mundo.

Υπενθύμισε επίσης ότι η θεία του, Νούρια, αδελφή του αγνοούμενου, ταξίδεψε στις Συρακούσες της Σικελίας, όπου οι ιταλικές αρχές της επιβεβαίωσαν την περασμένη Τρίτη ότι το πρωτόκολλο αναζήτησης παρέμενε ενεργό και ότι η περιοχή θα «χτενιζόταν» έως και πέντε φορές την ημέρα. Η ίδια διατηρεί επίσης στενή επαφή με το ισπανικό προξενείο στη Ρώμη και ήταν η πρώτη που ενημερώθηκε ότι η επιχείρηση αναζήτησης είχε διακοπεί.

«Η μόνη λύση που έχουμε είναι να προσπαθήσουμε να πείσουμε τις ισπανικές αρχές να μας βοηθήσουν πραγματικά και να συνεχίσουν την αναζήτηση για μερικές ακόμη ημέρες», παραδέχτηκε ο γιος του επιχειρηματία, ο οποίος εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι η ισπανική κυβέρνηση «δεν έχει κάνει περισσότερα». Συγκεκριμένα, θεώρησε ότι θα έπρεπε να είχε παρασχεθεί μεγαλύτερη θεσμική και ψυχολογική υποστήριξη στη μητέρα του, η οποία ήταν αυτόπτης μάρτυρας.

Ένα ατύχημα και τρεις ημέρες στη θάλασσα

Ο Μουτίλμπα, επαγγελματίας προγραμματιστής υπολογιστών και συνταξιούχος, ταξίδευε τακτικά στη Μεσόγειο και είχε σαλπάρει τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, από τις Συρακούσες με προορισμό την Πύλο, στην Ελλάδα, μαζί με τη σύζυγό του, Κάρμεν, 67 ετών. Το επόμενο πρωί, αφού έπιασε έναν τόνο και ενώ τον καθάριζε, γλίστρησε και έπεσε στη θάλασσα περίπου 150 μίλια από την ακτή. Αν και ο επιχειρηματίας κατάφερε να φωνάξει για βοήθεια: «Μέντσου, Μέντσου, σβήσε τη μηχανή», η σύζυγός του πάγωσε από το σοκ και δεν μπόρεσε να αντιδράσει εγκαίρως, με αποτέλεσμα το σκάφος να συνεχίσει την πορεία του και να απομακρυνθεί από τον ναυαγό.

Η γυναίκα παρέμεινε μόνη στο ακυβέρνητο σκάφος για τρεις ημέρες, χωρίς κάλυψη κινητής τηλεφωνίας για να μπορέσει να ειδοποιήσει τις αρχές. Στο μεταξύ, ένας φίλος του ζευγαριού είχε ήδη σημάνει συναγερμό, καθώς διαπίστωσε ότι το σκάφος είχε αποκλίνει από την προγραμματισμένη πορεία του. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, όταν επανήλθε το σήμα στο κινητό, η Κάρμεν κατάφερε να επικοινωνήσει με τη στεριά και ενεργοποιήθηκε το διεθνές πρωτόκολλο διάσωσης.

Οι υπηρεσίες διάσωσης ανέλαβαν τον έλεγχο του σκάφους και το οδήγησαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Πύλου, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν οι έρευνες στη θάλασσα για τον εντοπισμό του 66χρονου.

Η ιταλική Ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν δικά της αεροσκάφη, καθώς και εμπορικά πλοία που διέρχονταν από την περιοχή.

Οι έρευνες επικεντρώθηκαν στην περιοχή γύρω από την τελευταία γνωστή θέση του σκάφους, περίπου 120 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Κάπο Σπαρτιβέντο.

Πηγή: newsbeast.gr