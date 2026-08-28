Άδωνις Γεωργιάδης από το ΚΑΤ: Νέο έργο 1,5 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση των κλινικών

Νέα παρέμβαση ύψους 1,5 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση κλινικών του Νοσοκομείου ΚΑΤ προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την επίσκεψή του στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Όπως ανέφερε, το έργο θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του υπουργείου Υγείας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε το ΚΑΤ και επιθεώρησε, μεταξύ άλλων, την ολοκλήρωση των έργων ανακαίνισης στην πρόσοψη του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο υπουργός Υγείας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το νέο έργο αφορά την ανακατασκευή κλινικών οι οποίες εξακολουθούν να διαθέτουν κοινόχρηστες τουαλέτες, υποδομή που, όπως σημείωσε, παραμένει σε χρήση εδώ και περίπου 50 χρόνια. Η παρέμβαση, συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ, αποτελεί συνέχεια των έργων αναβάθμισης των υποδομών του ΚΑΤ.

Αναφερόμενος στα έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, αλλά και στη νέα χρηματοδότηση, ο Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι στόχος του είναι η συνολική αναβάθμιση του νοσοκομείου. «Το ΚΑΤ θα το παραδώσω στον διάδοχό μου εντελώς καινούργιο και νιώθω υπερήφανος για αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.