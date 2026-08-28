Βαθαίνει η εκκαθάριση στον κινεζικό στρατό – Ο Σι καρατόμησε δύο στρατηγούς

Η Κινεζική ηγεσία καθαίρεσε σήμερα τους ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους Ζανγκ Γουσιά και Λιου Ζενλί από τα αξιώματα που κατείχαν στην κρατική Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή, μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο Σινχουά, επικαλούμενο τη Μόνιμη Επιτροπή του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου.

Τον Ιανουάριο είχε ανακοινωθεί η έναρξη ερευνών εναντίον του Ζανγκ, δεύτερου στην ιεραρχία μετά τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ ως αντιπροέδρου της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής και μέλους του επίλεκτου Πολιτικού Γραφείου της Κίνας, καθώς και εναντίον του Λιου, μέλους της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής και αρχηγού του Γενικού Επιτελείου της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής, λόγω υποψιών για σοβαρές παραβιάσεις της πειθαρχίας και του νόμου.

Η Κίνα διαθέτει παράλληλες δομές του Κομμουνιστικού Κόμματος και της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής. Η σημερινή ανακοίνωση αφορά τις θέσεις των Ζανγκ και Λιου στην κρατική Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή. Ωστόσο δεν έχουν καθαιρεθεί επίσημα ή δημόσια από τα αξιώματά τους στην Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ