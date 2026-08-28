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Πολύωρες διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

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Διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις στις παρακάτω περιοχές:

-Από τις 8:00 πμ έως 12:00 μμ Δήμος Παύλου Μελά: Οι καταναλωτές που βρίσκονται στην περιοχή της ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, στο τμήμα της Ι. ΠΑΣΑΛΙΔΗ από το ύψος της ΟΛΒΙΑΣ εώς και την ΣΙΝΙΩΤΗ, στο τμήμα της ΣΙΝΙΩΤΗ από την Ι. ΠΑΣΑΛΙΔΗ εώς και την ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ και σε τμήμα της ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ από την συμβολή της με την ΣΙΝΙΩΤΗ προς την ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ.

-Από τις 8:00 πμ έως 2:00 μμ Δήμος Παύλου Μελά: Περιοχή ΠΟΛΙΧΝΗΣ, στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (επί των τμημάτων των ΑΡΧΕΛΑΟΥ, ΕΥΚΛΕΙΑΣ, ΖΕΥΞΙΔΟΣ, ΓΟΝΑΤΑ), σε τμήμα της ΜΥΤΙΛΙΝΗΣ από την συμβολή της με την ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ μέχρι και την ΑΡΧΕΛΑΟΥ, επί της ΓΟΝΑΤΑ, σε τμήμα της ΒΑΓΙΑΣ ΚΑΤΣΩΝΗ από το ύψος της ΓΟΝΑΤΑ μέχρι την συμβολή της με την ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, επί της ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ, σε τμήμα της ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ από την συμβολή της με την ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ εώς και την συμβολή της με την ΙΣΑΑΚ ΤΑΣΟΥ καθώς και στις παρακείμενες/καθέτους οδούς στο τμήμα αυτό, επί της ΑΡΕΤΗΣ και επί των καθέτων ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ και ΣΟΥΦΛΙΟΥ, επί τμήματος της ΑΡΚΑΔΙΟΥ μεταξύ των οδών ΤΗΝΟΥ και ΑΔ. ΚΟΡΑΗ καθώς και στις παρακείμενες/καθέτους οδούς (ΤΡΟΙΑΣ, ΤΗΝΟΥ εώς την συμβολή της με την ΞΕΝΟΚΡΑΤΟΥΣ, ΜΕΛΙΤΕΩΣ, ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ, σε τμήμα της ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ και σε τμήμα της ΙΘΑΚΗΣ)

Διακοπές ρεύματος Θεσσαλονίκη

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