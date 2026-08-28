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Αλέξανδρος Κοψιάλης: “Η δουλειά δεν τελείωσε ακόμα” – Το νέο βίντεο μετά την απώλεια 33 κιλών

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THESTIVAL TEAM

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Την τεράστια αλλαγή στην εμφάνισή του μετά την απώλεια 33 κιλών δείχνει μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξανδρος Κοψιάλης.

Όπως επεσήμανε ο Youtuber στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, η προσπάθειά του δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.

Στα πλάνα που παρουσίασε συγκρίνει την εικόνα του κατά τη διάρκεια των αγώνων τένις που έπαιζε μερικούς μήνες πριν και ενώ ήταν πάνω από 120 κιλά με το σήμερα που πλέον ζυγίζει κάτω από 90 κιλά.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Αλέξανδρος Κοψιάλης έγραψε: «-33 αλλά… Η δουλειά δεν τελείωσε ακόμα».

Δείτε το βίντεο

Όπως είχε αποκαλύψει πριν από λίγο καιρό με ακόμη ένα βίντεο που είχε ανεβάσει, ο Youtuber ζύγιζε 120,2 κιλά, γεγονός που τον έκανε να αισθάνεται άσχημα και να ντρέπεται.

Πλέον, η ζυγαριά δείχνει κάτω από 90 κιλά, με τον ίδιο να αισθάνεται περήφανος για την πρόοδό του και για τα όσα κατάφερε μέσα σε λίγους μήνες.

Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης στο παρελθόν έχει αναφέρει πως θα μιλήσει αναλυτικά για τη μέθοδο που ακολούθησε όταν ολοκληρώσει την προσπάθειά του και φτάσει στο επιθυμητό για εκείνον αποτέλεσμα.

Αλέξανδρος Κοψιάλης

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