Δημοσκοπήσεις στην Ιταλία: Συνεχίζει να αυξάνει τα ποσοστά της η ιταλική ακροδεξιά

Το ιταλικό ακροδεξιό κόμμα “Εθνικό Μέλλον” συνεχίζει να αυξάνει τα ποσοστά του. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση για την πρόθεση ψήφου των πολιτών της εταιρείας (η οποία πραγματοποιήθηκε από την εταιρία BiDiMedia για λογαριασμό του ιδιωτικού τηλεοπτικού καναλιού La7) το κόμμα “Αδέλφια της Ιταλίας” της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, πείθει το 25,4% των ερωτηθέντων. Ειναι ο δεύτερος μήνας κατά τον οποίο καταγράφεται συρρίκνωση στα ποσοστά του.

Σε ό,τι αφορά, πάντα, την συντηρητική κυβερνητική συμμαχία, το κόμμα Φόρτσα Ιταλία μειώθηκαν αρχηγό τον υπουργό εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι παραμένει σταθερό στο 7,3% ενώ η Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι, “πείθει” το 4,8% των ερωτηθέντων και για πρώτη φορά πέφτει κάτω από το όριο του 5%.

Το ακροδεξιό κόμμα “Εθνικό Μέλλον” του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι, το οποίο ιδρύθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, συνεχίζει να ενισχύεται και αγγίζει για πρώτη φορά το 8% της πρόθεσης ψήφου.

Σε ό,τι αφορά την προοδευτική αντιπολίτευση, το κεντροαριατερό Δημοκρατικό Κόμμα, με γραμματέα την Έλι Σλάιν, καταγράφει ποσοστό του 21%, με ελαφρά πτώση σε σχέση με τον περασμένο μήνα. Το δε Κίνημα Πέντε Αστέρων του πρώην πρωθυπουργού Τζουζέπε Κόντε βρίσκεται στο 12,6% , με αύξηση του 0,6% σε σύγκριση με τα τέλη Ιουλίου. Σταθερή στο 6,5% η συμμαχία Ιταλικής Αριστεράς και Οικολόγων.

Τα δυο κεντρώα, μικρά κόμματα Azione (Δράση) και Ζωντανή Ιταλία επιλέγονται, αντίστοιχα, από το 2,8% και το 2% του στατιστικού δείγματος. Το 23% των ερωτηθέντων, τέλος, δεν στηρίζει, στην φάση αυτή, καμία από τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας.