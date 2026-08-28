Ηράκλειο: Σκύλος επιτέθηκε σε 12χρονο – Στο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια

Επίθεση από σκύλο δέχθηκε το βράδυ της Πέμπτης (27/8) στην περιοχή των Καμινίων στο Ηράκλειο, ένα 12χρονο αγόρι και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ με τραύματα στα πόδια.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, το περιστατικό σημειώθηκε όταν μία 28χρονη κοπέλα έβγαλε βόλτα τον σκύλο του αδελφού της, το τετράποδο διέφυγε της προσοχής της κι επιτέθηκε στο ανήλικο αγόρι…

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο και ο ανήλικος διεκομίσθη στο ΠΑΓΝΗ.

Για την επίθεση συνελήφθη τόσο η 28χρονη, όσο και ο αδελφός της.