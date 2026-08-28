Νικολέτα Βλαβιανού: Το κοινό δεν ακολουθεί ανθρώπους που δεν έχουν σπουδές στην υποκριτική και αυτό φαίνεται από τις χαμηλές τηλεθεάσεις

Για όσους “προσγειώνονται” στον χώρο της υποκριτικής, δίχως τα κατάλληλα εφόδια και σπουδές, μίλησε η Νικολέτα Βλάβιανού στον δημοσιογράφο Στέργιο Σαμαρτζή και την εφημερίδα “Espresso”.

Μάλιστα, ανάμεσα σε άλλα, η έμπειρη ηθοποιός περιέγραψε σκηνικό στο οποίο και έχει βρεθεί η ίδια για να συμπράξει με έναν μη επαγγελματία σε τηλεοπτικό γύρισμα.

-Πως βλέπετε σήμερα το γεγονός ότι ανεβαίνουν στο θεατρικό σανίδι και εμφανίζονται στα τηλεοπτικά σίριαλ άνθρωποι χωρίς σπουδές στην υποκριτική;

“Το κοινό δεν ακολουθεί αυτούς τους ανθρώπους και αυτό φαίνεται από τις χαμηλές τηλεθεάσεις. Το επίπεδο δεν είναι υψηλό, ειδικά στην τηλεόραση, δυστυχώς. Υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν ότι το να διαβάζουν ένα κείμενο είναι το ίδιο με το να το ερμηνεύουν. Όποιος απλώς διαβάζει δεν είναι ηθοποιός”.

-Η παρουσία ανθρώπων χωρίς υποκριτική εκπαίδευση στο θέατρο και στην τηλεόραση δυσκολεύει τη δουλειά των επαγγελματιών ηθοποιών;

“Εννοείται ότι μας δυσκολεύει. Μου έχει τύχει σε τηλεοπτικό γύρισμα να κάνουμε λήψη 20 φορές μια σκηνή μέχρι να πετύχει. Δεν γίνεται αυτό πουθενά, ειδικά στην κωμωδία η επανάληψη της σκηνής τόσες πολλές φορές χάνει…”.