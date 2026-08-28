Τέξας: Οδηγός ντελίβερι έκανε παράδοση ολόγυμνος, τον κατέγραψε κάμερα

Άφωνη έμεινε οικογένεια στο Χιούστον του Τέξας, όταν διαπίστωσε ότι ο οδηγός της DoorDash (διαδικτυακή πλατφόρμα παραγγελιών και παράδοσης προϊόντων, κυρίως φαγητού από εστιατόρια) που μόλις είχε παραδώσει την παραγγελία στο σπίτι τους ήταν εντελώς γυμνός. Το περιστατικό μάλιστα καταγράφηκε από την κάμερα ασφαλείας της κατοικίας και προκάλεσε την άμεση αντίδραση της εταιρείας.



Σύμφωνα με την καταγγελία της οικογένειας, το περιστατικό σημειώθηκε στις 24 Αυγούστου, στο βορειοανατολικό Χιούστον. Ο Κιάντε Μάτλοκ βρισκόταν στο σπίτι και έπαιζε βιντεοπαιχνίδι μαζί με την κόρη του, όταν έλαβε την ειδοποίηση στο κινητό του τηλέφωνο ότι η παραγγελία του είχε παραδοθεί.



Όταν έλεγξε την κάμερα από το κουδούνι της πόρτας που βρίσκεται στην είσοδο του σπιτιού, αντίκρισε τον οδηγό να έχει αφήσει το φαγητό στην πόρτα χωρίς να φορά απολύτως τίποτα και στη συνέχεια να απομακρύνεται σαν να μην είχε συμβεί κάτι ασυνήθιστο.

Ο Μάτλοκ ανέφερε πως χρησιμοποιεί συχνά την υπηρεσία DoorDash, ωστόσο δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ ξανά κάτι παρόμοιο. Μετά το περιστατικό, αποφάσισε να μην καταναλώσει την παραγγελία και επικοινώνησε με την εταιρεία. Η DoorDash προχώρησε σε επιστροφή των χρημάτων για την παραγγελία.



Η εταιρεία αντέδρασε άμεσα όταν ενημερώθηκε για το περιστατικό, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του οδηγού «χυδαία και εντελώς απαράδεκτη».



Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι αφαίρεσε οριστικά την πρόσβαση του συγκεκριμένου οδηγού στην πλατφόρμα, υπογραμμίζοντας ότι δεν ανέχεται περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης ή άλλου είδους ανάρμοστης συμπεριφοράς.



Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις Αρχές, εφόσον υπάρξει σχετική έρευνα, ενώ συμβούλεψε τους πελάτες να αναφέρουν οποιοδήποτε περιστατικό τους κάνει να αισθάνονται ότι απειλούνται ή δεν είναι ασφαλείς.