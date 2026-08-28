Βέροια: Το Σάββατο η κηδεία της 18χρονης που έχασε τη ζωή της στον καταρράκτη του Δερματά

Σε ανείπωτη τραγωδία μετατράπηκε μια καλοκαιρινή εξόρμηση στον καταρράκτη του Δερματά, στη Βέροια με αποτέλεσμα η Κατερίνα να χάσει τη ζωή της μία ημέρα πριν από τα γενέθλιά της. Θα έκλεινε τα 18 της χρόνια.

Η 18χρονη επισκέφθηκε τον καταρράκτη μαζί με έναν φίλο της, με τον οποίο έκαναν μαζί διακοπές, προκειμένου να βγάλουν φωτογραφίες. Κάποια στιγμή εκείνη, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε από τον φίλο της να την φωτογραφίσει και βρέθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο νερό και δεν μπορούσε να αναδυθεί στην επιφάνεια.

Ο φίλος της, αντιλαμβανόμενος ότι είχε χαθεί και ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε, κάλεσε πανικόβλητος άμεσα το 112 και ζήτησε βοήθεια.

Στο σημείο ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την ανάσυρσή της. Για την επιχείρηση χρειάστηκε και η συνδρομή της 2ης ΕΜΑΚ, με τη συμμετοχή της ομάδας υποβρυχίων διασώσεων.

Το Σάββατο η κηδεία της 18χρονης

Το Σάββατο 29 Αυγούστου 2026, στις 11 το πρωί, θα τελεστεί η κηδεία της 18χρονης. Συγγενείς και φίλοι θα πουν το «τελευταίο αντίο» στο άτυχο κορίτσι, που ο θάνατός του έχει βυθίσει στο πένθος ολόκληρη την περιοχή.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, inveria.gr, η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου (Κοιμητήρια) στην Σφηκιά του Δήμου Βέροιας.

Η σορός θα βρίσκεται στο Ναό από τις 10.30 το πρωί της ίδιας μέρας.

Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση

Πλέον, οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η τραγωδία. Αναμένεται να πραγματοποιηθεί και ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι η 18χρονη να αντιμετώπισε κάποιο παθολογικό πρόβλημα ή να χτύπησε όταν έπεσε στο νερό, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της και να μην μπορέσει να επιστρέψει στην επιφάνεια. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη.

Η τραγική είδηση έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία των Ριζωμάτων. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, η 18χρονη και η οικογένειά της γνώριζαν καλά το σημείο, καθώς η κοπέλα επισκεπτόταν την περιοχή κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια των διακοπών της.

Ο καταρράκτης αποτελεί γνωστό σημείο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, ενώ βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το χωριό και αρκετοί είναι εκείνοι που το επισκέπτονται για να κολυμπήσουν.

Οι έρευνες συνεχίζονται, προκειμένου να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε τόσο άδικα η ζωή της 18χρονης.