Νεπάλ: Κτίριο αντέχει μέσα στη λαίλαπα των νερών ενώ τριγύρω ορμητικά νερά παρασύρουν τα πάντα – Συγκλονιστικό βίντεο
Σε 579 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την καταστροφική κατολίσθηση στο Νεπάλ, ενώ 1.924 είναι οι αγνοούμενοι. Ανάμεσα στους αγνοούμενους εκατοντάδες είναι τουρίστες και ξένοι προσκυνητές. Η φονική κατολίσθηση σημειώθηκε σε περιοχή μεταξύ του Νεπάλ και του Θιβέτ.
Τα σωστικά συνεργεία δίνουν σήμερα μάχη με τον χρόνο συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις τους σε μια προσπάθεια να βρουν διασωθέντες, δύο ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 570 ανθρώπων στο Νεπάλ και την Κίνα, ενώ ο κίνδυνος νέων πλημμυρών παραμένει.
Ενδεικτικό της σφοδρότητας του φαινομένου είναι βίντεο από σπίτι στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Σε αυτό απεικονίζονται εγκλωβισμένα άτομα σε μπαλκόνι σπιτιού ενώ το νερό με μανία παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του. Στα καρέ διακρίνεται το σπίτι να στέκεται όρθιο μετά το πέρασμα της πλημμύρας, με πολλούς χρήστες των social media να παρατηρούν ότι αξίζουν συγχαρητήρια στον εργολάβο.
Good News,— Woke Eminent (@WokePandemic) August 28, 2026
Dear citizens of world,
All those were praying and worried about what happened to people in the Green House during the catastrophic Nepal Floods
The family and house survived the ordeal. pic.twitter.com/iElo4qXvBL
Eyewitness video shows massive flash floods sweeping through the Nepal-Tibet border region, trapping people on balconies. pic.twitter.com/ktitGC6bUf— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 28, 2026
Terrifying footage shows a flash flood sweeping through the Nepal–Tibet border, trapping people on rooftops and balconies. At least 469 have been killed, with hundreds still missing. pic.twitter.com/xRgRWmwut7— Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 28, 2026
Ο στρατός του Νεπάλ κατάφερε να εισέλθει σε σήραγγα, όπου εντόπισε 350 εργάτες και κατοίκους. Η σήραγγα, που αποτελούσε μέρος ενός υδροηλεκτρικού έργου, ήταν απροσπέλαστη λόγω των πλημμυρών, αλλά μια ομάδα διάσωσης κατάφερε να εισέλθει σε αυτήν. Σε βίντεο φαίνονται διασώστες αλλά και εγκλωβισμένοι να σέρνονται στις λάσπες.
The Nepali military successfully managed to access a tunnel where they found 350 workers and locals.— Sky News (@SkyNews) August 28, 2026
A tunnel that was part of a hydropower project had become largely inaccessible following flooding, but a rescue team managed to get in. pic.twitter.com/V2DUxHQ3vQ