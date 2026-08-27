SUPER 3 για Μητσοτάκη: Ο Άρης δεν είναι κομπάρσος…

Με αφορμή την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, ο SUPER 3 έστειλε το δικό του μήνυμα, τονίζοντας πως «ο Άρης δεν είναι κομπάρσος».

Οι οργανωμένοι οπαδοί του Άρη εξέδωσαν μακροσκελή ανακοίνωση με αποδέκτη τον πρωθυπουργό, στην οποία αναφέρονται μεταξύ άλλων στα ζητήματα που αφορούν τον σύλλογο και τη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Θεσσαλονίκη δεν είναι το επικοινωνιακό σας γήπεδο, κ. Μητσοτάκη…

Ο πρωθυπουργός βρέθηκε ξανά στη Θεσσαλονίκη και, μέσα σε εγκαίνια, χαμόγελα και επικοινωνιακές ατάκες, βρήκε για ακόμη μία φορά χρόνο να αναφερθεί επανειλημμένα στον συμπολίτη και στον πρώην ποδοσφαιριστή του. Το πρόβλημα δεν είναι ούτε μια ομάδα ούτε ένας ποδοσφαιριστής. Είναι η ευκολία με την οποία χρησιμοποιείται το οπαδικό συναίσθημα, σαν ολόκληρη η Θεσσαλονίκη να έχει μία ταυτότητα και ένα χρώμα.

Αλήθεια, κύριε Μητσοτάκη, θα κάνατε το ίδιο στην Αθήνα; Θα μιλούσατε επανειλημμένα για τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό, σαν να εκπροσωπούν ολόκληρη την πρωτεύουσα; Ή εκεί γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχουν όρια που δεν σας παίρνει να ξεπεράσετε;

Και, κυρίως, αυτή τη στιγμή βρήκατε να μας μιλήσετε για ποδόσφαιρο; Σε μια χώρα που ακόμη ζητά απαντήσεις και δικαιοσύνη για τους 57 νεκρούς των Τεμπών; Με τις υποκλοπές να έχουν σημαδέψει τη θεσμική ζωή της χώρας; Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όσα έχουν έρθει στο φως να απαιτούν πολιτικές απαντήσεις και λογοδοσία;

Αυτά είναι τα ζητήματα που καίνε την κοινωνία, κύριε Μητσοτάκη. Όχι ο Κωνσταντέλιας. Και οι ποδοσφαιρικές ατάκες, όσο βολικές κι αν είναι για ένα χειροκρότημα, δεν μπορούν να γίνουν κουρτίνα πίσω από την οποία θα εξαφανίζονται οι ευθύνες μιας κυβέρνησης.

Όσο για τη Θεσσαλονίκη, σταματήστε να την αντιμετωπίζετε σαν επικοινωνιακό ακροατήριο ενός χρώματος. Ο ΑΡΗΣ δεν είναι κομπάρσος στην πόλη του. Είναι εδώ από το 1914, με ιστορία, κόσμο και παρουσία που δεν χρειάζονται την αναγνώριση κανενός πολιτικού. Απαιτούν όμως σεβασμό και ισονομία.

Και ο κόσμος του ΑΡΗ βλέπει. Θυμάται ποιοι εμφανίζονται όταν πλησιάζουν κάλπες, ποιοι μοιράζουν χαμόγελα και χειραψίες και ποιοι θεωρούν ότι μπορούν κάθε φορά να χαϊδεύουν συγκεκριμένα αυτιά και μετά να ζητούν την ψήφο όλων.

Μην μπερδεύετε, λοιπόν, τη σιωπή με τη λήθη.

Η Θεσσαλονίκη δεν είναι πολιτικό λάφυρο. Ο ΑΡΗΣ δεν είναι κομπάρσος. Και οι πολίτες αυτής της πόλης δεν είναι δεδομένοι για κανέναν.

Λιγότερη μπάλα, λοιπόν, Κυριάκο. Περισσότερες απαντήσεις. Γιατί για τα Τέμπη, τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όσα βαραίνουν τη διακυβέρνησή σας δεν αρκεί καμία επικοινωνιακή ατάκα.