Μη κρατικά πανεπιστήμια: Χορηγήθηκε εκ νέου άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σε Keele και York

Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκου Παπαϊωάννου, που υπεγράφη σήμερα 28-8-2026, χορηγείται, εκ νέου, άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σε δύο μη κρατικά Πανεπιστήμια υπό τη νομική μορφή παραρτήματος – Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) σε συνέχεια των πρόσφατων υπ’ αριθ. 1167/2026 και 1169/2026 ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας.



Τα παραρτήματα – Ν.Π.Π.Ε. που λαμβάνουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας είναι:



Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.