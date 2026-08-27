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Μαρία Φιλίππου: Οι γιοι μου είναι ίσως οι μόνοι που έχουν τη δυνατότητα να μου αλλάξουν την ψυχολογική μου κατάσταση

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THESTIVAL TEAM

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Για τη μητρότητα, τη δύναμη που αντλεί από την πίστη της αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να πορεύεται στη ζωή μίλησε η Μαρία Φιλίππου.

Η γνωστή ηθοποιός, σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Λοιπόν», αναφέρθηκε στους δύο γιους της και αποκάλυψε πόσο καθοριστική είναι η παρουσία τους στην καθημερινότητά της, ενώ εξήγησε τι θα ήθελε να θυμούνται οι άνθρωποι για εκείνη πέρα από την καλλιτεχνική της διαδρομή.

-Υπάρχει κάποια στιγμή που οι γιοι σας σάς έκαναν να δείτε τη ζωή με εντελώς διαφορετική ματιά;

Οι γιοι μου είναι ίσως οι μόνοι που έχουν τη δυνατότητα να μου αλλάξουν την ψυχολογική μου κατάσταση με μεγάλη ευκολία. Οφείλω να ομολογήσω, τις περισσότερες φορές προς το καλύτερο. Ευγνωμονώ τον Θεό που μου χάρισε αυτά τα δύο ξεχωριστά πλάσματα.

-Υπήρξαν δύσκολες στιγμές που η πίστη σας έγινε το μεγαλύτερο στήριγμά σας;

Σε κάθε στιγμή αφήνομαι στην πίστη μου να με οδηγεί, πόσο μάλλον στις δύσκολες στιγμές.

-Τι θα θέλατε να λένε για τη Μαρία Φιλίππου όχι ως ηθοποιό, αλλά ως άνθρωπο;

Θα ήθελα να μπορούν να πουν ότι προσπάθησα να λέγομαι άνθρωπος. Ότι στάθηκα δίπλα στους άλλους με αξιοπρέπεια, σεβασμό και αλήθεια.

Μαρία Φιλίππου

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