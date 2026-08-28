Στο νοσοκομείο η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: “Όταν δεν σε κρατάνε τα πόδια σου”

Μία διαφορετική ανάρτηση έκανε το πρωί της Παρασκευής 28 Αυγούστου η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας αποκάλυψε στους διαδικτυακούς της φίλους ότι χρειάστηκε να βρεθεί στο νοσοκομείο, προκειμένου να κάνει ενδοφλέβια έγχυση σιδήρου.

Συγκεκριμένα, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου, στο οποίο φαίνεται ξαπλωμένη στο κρεβάτι, έχοντας ορό στο χέρι της.

Όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από το Instagram Story της, μια έντονη αδυναμία που αισθάνθηκε, την οδήγησε στο νοσοκομείο. «Όταν δεν σε κρατάνε τα πόδια σου… Ενδοφλέβια έγχυση σιδήρου» έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου δεν θέλησε να μοιραστεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της υγείας της ή τους λόγους που οδήγησαν στην ανάγκη για ενδοφλέβια χορήγηση σιδήρου. Επέλεξε, ωστόσο, να ενημερώσει τους followers της για την πρωινή επίσκεψή της στο νοσοκομείο δημοσιεύοντας το συγκεκριμένο στιγμιότυπο στα social media.