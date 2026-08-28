Οθωνοί: Σε κρίσιμη κατάσταση 30χρονη τουρίστρια που τραυματίστηκε από προπέλα θαλαμηγού

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μία 30χρονη τουρίστρια από την Ιταλία, η οποία τραυματίστηκε βαρύτατα στο πόδι από προπέλα θαλαμηγού, το απόγευμα της Πέμπτης ανοικτά των Οθωνών.

Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, η 30χρονη βρέθηκε στη θάλασσα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ η μηχανή της θαλαμηγού βρισκόταν σε λειτουργία.

Αποτέλεσμα ήταν η γυναίκα να υποστεί πολύ σοβαρό τραυματισμό στο πόδι. Αμέσως μετά η 30χρονη ανασύρθηκε από τη θάλασσα και με τη συνδρομή του Λιμενικού μεταφέρθηκε στην περιοχή της Ημερολιάς, στη βόρεια Κέρκυρα.

Με αεροδιακομιδή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Εκεί την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να αντιμετωπίσουν την αιμορραγία και να τη σταθεροποιήσουν. Στη συνέχεια η 30χρονη μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Η ίδια νοσηλεύεται στην Αγγειοχειρουργική Κλινική, σε κρίσιμη κατάσταση.

Ήδη οι αρχές εξετάζεται εάν η 30χρονη επιχείρησε να βουτήξει ή εάν έπεσε κατά λάθος από το σκάφος.