Σύρος: Νέο βίντεο από τη δολοφονία της διασώστριας – Κραυγές και εκκλήσεις για βοήθεια

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το αιματηρό επεισόδιο στη Σύρο που κατάληξε με τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο που παρουσιάζει το Mega, φαίνεται η 41χρονη διασώστρια να μπαίνει για δευτερόλεπτα στο σπίτι από το οποίο να ακούγονται ανατριχιαστικές κραυγές, αφού εικάζεται ότι τη μαχαίρωσε το θύμα.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η 41χρονη βγαίνει τρέχοντας από το διαμέρισμα και την ακολουθεί ο κατηγορούμενος πετώντας της μια καρέκλα. Από το διαμέρισμα βγαίνει σε έξαλλη κατάσταση και η σύζυγός του που συνεχίζει να φωνάζει βοήθεια.

To συγκεκριμένο βίντεο εξετάζεται καρέ – καρέ για να διαπιστωθεί τι ακριβώς είχε γίνει μέσα στο διαμέρισμα τη συγκεκριμένη ημέρα.

Στο μικροσκόπιο το κίνητρο της 41χρονης

Αναπάντητο παραμένει ακόμη το βασικό ερώτημα γύρω από την υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας και συγκεκριμένα το κίνητρο που την οδήγησε στο συγκεκριμένο σπίτι το απόγευμα της 23ης Ιουλίου με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, χειρουργικά γάντια, σακίδιο και μαχαίρι.

Την ίδια ώρα, ο πατέρας της περιέγραψε τα τελευταία λόγια της, μιλώντας στο STAR.

«Ήταν έξω καρδιά αγαπούσε όλο τον κόσμο, βοηθούσε όλο τον κόσμο. Ερείπια είμαστε ερείπια εγώ κι η μάνα της είμαστε ερείπια», είπε αρχικά.

Και συνέχισε: «4 η ώρα ήταν εδώ στο σπίτι. Μπαμπά, μου λέει, πάω σε μια δουλίτσα και έρχομαι. Κατά τις εφτά με παίρνει ο αδερφός μου τηλέφωνο και μου λέει: έχεις ακούσει τίποτα; Μαχαιρώσατε μια κοπέλα στην Άνω Σύρο. Από κείνη τη στιγμή είχαν αρχίσει και κόβονταν τα πόδια μου».

Όπως τόνισε ο ίδιος, το χτύπημα με το μαχαίρι δεν ήταν αμυντικό, ήταν με μίσος.

«Δεν είναι αμυντικό το χτύπημα. Είναι επιθετικό και με μίσος επιθετικό», υποστήριξε.

Το βούλευμα

Σημειώνεται ότι το δικαστικό συμβούλιο αποδομεί βασικά σημεία της εκδοχής του 41χρονου κατηγορουμένου που έχει προφυλακιστεί και θεωρεί ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως το θανάσιμο πλήγμα δεν σημειώθηκε μέσα στο σπίτι και σε συνθήκες άμυνας, όπως υποστήριξε ο ίδιος, αλλά κατά τη διάρκεια της καταδίωξης της γυναίκας στα στενά της Άνω Σύρου.

Σύμφωνα με το βούλευμα, η γυναίκα έφυγε τρέχοντας από το σπίτι για να διαφύγει και εκείνος την ακολούθησε κρατώντας μαχαίρι. Μάλιστα όπως αναφέρεται ο κατηγορούμενος της πέταξε μια γλάστρα με την οποία κατάφερε να την ακινητοποιήσει, να καταφέρει να τη πλησιάσει και να τη χτυπήσει με το μαχαίρι στην πλάτη.