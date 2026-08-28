Χαλκιδική: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε δασική έκταση στα Ανοιξιάτικα

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα (28 Αυγούστου 2026), περίπου στις 15:45.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα, για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Αριστοτέλη προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

Σημειώνεται πως η περιοχή σήμερα είναι υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).