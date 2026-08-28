Κ. Τσουκαλάς: Η πρωτοφανής αναδιανομή ακίνητης περιουσίας και ο αφελληνισμός της έχει την σφραγίδα του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Ντράπηκε και η ντροπή. Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ρεκόρ πλειστηριασμών, δήλωσε στο Open ότι υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας. Ζουν στο ψέμα, ανασαίνουν με το ψέμα, ανερυθρίαστα λένε ψέματα στους πολίτες», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, απαντώντας στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου στο ΟΡΕΝ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έθεσε μια σειρά ερωτημάτων που προκύπτουν, όπως σημείωσε απο τις επιλογές της κυβέρνησης για το ιδιωτικό χρέος.

«Όχι, κ. Μαρινάκη δεν λέτε τα ίδια με το ΠΑΣΟΚ ούτε τα έχετε εφαρμόσει. Συνεχίσατε την πολιτική των προκατόχων σας και την επεκτείνατε υπέρ των funds. Η πρωτοφανής αναδιανομή ακίνητης περιουσίας και ο αφελληνισμός της έχει την υπογραφή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με το ΠΑΣΟΚ, το πάρτι κερδοσκοπίας που ανέχεστε και στηρίζετε, θα τελειώσει», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.