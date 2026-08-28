Η Εθνική δίνει κρίσιμη μάχη στη Ρίγα κόντρα στην Ουκρανία – Πού θα δείτε το παιχνίδι

Η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ αντιμετωπίζει σήμερα Παρασκευή (28/8) το βράδυ την Ουκρανία (19:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ), σε ένα κρίσιμο παιχνίδι στην πρεμιέρα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Μουντομπάσκετ 2027.

Η «γαλανόλευκη» στοχεύει αποκλειστικά στη νίκη, θέλοντας το «2 στα 2» στα παιχνίδια του παραθύρου με Ουκρανία και Ισπανία για να μην μπλέξει σε περιπέτειες πρόκρισης.

Πρόκειται για τις δύο πρώτες αναμετρήσεις του ομίλου της β’ φάσης, στον οποίο η Εθνική έχει μπει με ρεκόρ 3-3 και θα αντιμετωπίσει από δύο φορές την Ουκρανία (4-2), την Ισπανία (5-1) και τη Γεωργία (3-3). Τον όμιλο συμπληρώνουν το Μαυροβούνιο και η Πορτογαλία, αντίπαλοι της Εθνικής από την πρώτη φάση με τους οποίους υπερτερεί σε περίπτωση ισοβαθμίας. Οι τρεις πρώτες ομάδες της τελικής κατάταξης του ομίλου θα προκριθούν.

Η σημερινή αναμέτρηση απέναντι στην Ουκρανία διεξάγεται στη Ρίγα της Λετονίας (19:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ). Το επόμενο ματς απέναντι στην Ισπανία έχει οριστεί για τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 19:00 στο Telekom Center στην Αθήνα και θα μεταδοθεί επίσης τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Το πρόγραμμα της Εθνικής στη Β’ Φάση

28/8/2026 Ουκρανία – Ελλάδα

31/8/2026 Ελλάδα – Ισπανία

26/11/2026 Ελλάδα – Γεωργία

29/11/2026 Ισπανία – Ελλάδα

26/2/2027 Ελλάδα – Ουκρανία

1/3/2027 Γεωργία – Ελλάδα

Η βαθμολογία