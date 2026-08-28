MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Εθνική δίνει κρίσιμη μάχη στη Ρίγα κόντρα στην Ουκρανία – Πού θα δείτε το παιχνίδι

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ αντιμετωπίζει σήμερα Παρασκευή (28/8) το βράδυ την Ουκρανία (19:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ), σε ένα κρίσιμο παιχνίδι στην πρεμιέρα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Μουντομπάσκετ 2027.

Η «γαλανόλευκη» στοχεύει αποκλειστικά στη νίκη, θέλοντας το «2 στα 2» στα παιχνίδια του παραθύρου με Ουκρανία και Ισπανία για να μην μπλέξει σε περιπέτειες πρόκρισης.

Πρόκειται για τις δύο πρώτες αναμετρήσεις του ομίλου της β’ φάσης, στον οποίο η Εθνική έχει μπει με ρεκόρ 3-3 και θα αντιμετωπίσει από δύο φορές την Ουκρανία (4-2), την Ισπανία (5-1) και τη Γεωργία (3-3). Τον όμιλο συμπληρώνουν το Μαυροβούνιο και η Πορτογαλία, αντίπαλοι της Εθνικής από την πρώτη φάση με τους οποίους υπερτερεί σε περίπτωση ισοβαθμίας. Οι τρεις πρώτες ομάδες της τελικής κατάταξης του ομίλου θα προκριθούν.

Η σημερινή αναμέτρηση απέναντι στην Ουκρανία διεξάγεται στη Ρίγα της Λετονίας (19:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ). Το επόμενο ματς απέναντι στην Ισπανία έχει οριστεί για τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 19:00 στο Telekom Center στην Αθήνα και θα μεταδοθεί επίσης τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Το πρόγραμμα της Εθνικής στη Β’ Φάση

  • 28/8/2026 Ουκρανία – Ελλάδα
  • 31/8/2026 Ελλάδα – Ισπανία
  • 26/11/2026 Ελλάδα – Γεωργία
  • 29/11/2026 Ισπανία – Ελλάδα
  • 26/2/2027 Ελλάδα – Ουκρανία
  • 1/3/2027 Γεωργία – Ελλάδα

Η βαθμολογία

  • Ισπανία 11 (5-1)
  • Ουκρανία 10 (4-2)
  • Μαυροβούνιο 10 (4-2)
  • Πορτογαλία 9 (3-3)
  • Ελλάδα 9 (3-3)
  • Γεωργία 9 (3-3)

Εθνική Μπάσκετ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 16 ώρες πριν

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που πρέπει να κάνεις πριν γυρίσεις το κλειδί στο αυτοκίνητο – Γιατί είναι σημαντικά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νέα βίντεο ντοκουμέντα με βανδαλισμένα δέματα – Καταγγελίες και για δεύτερη εταιρεία courier

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Ο Καραλής στα ουράνια: Έκανε πανελλήνιο ρεκόρ με εξωπραγματικό άλμα στα 6.20μ στο Diamond League της Ζυρίχης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Κουτσούμπας: Ο λαός, με το πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, θα δώσει αποστομωτική απάντηση και στο νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ιράν: “Η διπλωματία μπορεί να επιστρέψει στις ράγες” λέει ο Αραγτσί – “Η πίεση των ΗΠΑ δεν λειτουργεί”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Συκοφαντικά ψεύδη Μαρινάκη κατά της Έλενας Ακρίτα