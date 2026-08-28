Τραγωδία στη Βέροια: “Σήμερα θα γινόταν 18” – Οι τελευταίες στιγμές στους Καταρράκτες Δερματά και οι συγκλονιστικές μαρτυρίες

Μια καλοκαιρινή έξοδος για λίγη δροσιά στους Καταρράκτες Δερματά εξελίχθηκε σε τραγωδία για μια οικογένεια από την Αθήνα.

Η 18χρονη, που βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες στην Ημαθία για διακοπές, έχασε τη ζωή της στη λίμνη που σχηματίζεται κάτω από τον καταρράκτη, βυθίζοντας στο πένθος τους δικούς της ανθρώπους και συγκλονίζοντας ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη εκτίμηση της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνει ως αιτία θανάτου τον πνιγμό. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η νεαρή βρέθηκε στο νερό παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι μαρτυρίες ανθρώπων που βρέθηκαν κοντά στην περιοχή μετά το περιστατικό.

Η 18χρονη είχε παραμείνει στην περιοχή μαζί με τη γιαγιά της, καθώς οι γονείς της είχαν ήδη επιστρέψει στην Αθήνα. Την Πέμπτη πήγε στους καταρράκτες μαζί με τον 17χρονο φίλο της. Όπως περιγράφει κάτοικος των Ριζωμάτων, η κοπέλα ήθελε να φωτογραφηθεί μέσα στο νερό.

«Μου είπε ότι του ζήτησε να την βγάλει φωτογραφίες. Μπήκε και βγήκε πολλές φορές στη λίμνη γιατί ήθελε κι άλλες. Ποιος ξέρει σε κάποιο σημείο ίσως που έχει κενό έχασε την ισορροπία της έπεσε και πνίγηκε», αναφέρει, μεταφέροντας όσα φέρεται να του είπε ο 17χρονος.

Όπως υποστηρίζει ο ίδιος κάτοικος, ο νεαρός αρχικά πίστευε ότι η κοπέλα του έκανε πλάκα, μέχρι που αντιλήφθηκε πως κάτι δεν πήγαινε καλά και κάλεσε το 112. «Ο 17χρονος πίστευε ότι του κάνει πλάκα. Οταν αντιλήφθηκε ότι τα πράγματα σοβαρεύουν πήρε το 112. Ήταν αργά όμως», σημειώνει.

Η πρόσβαση στο σημείο είναι ιδιαίτερα δύσκολη και η επιχείρηση διάσωσης δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Ένας ορειβάτης που ειδοποιήθηκε λίγο μετά το περιστατικό έσπευσε στην περιοχή και προσπάθησε να εντοπίσει την 18χρονη μέσα στα θολά νερά.

«Πήγα άμεσα στο σημείο που είναι πολύ δύσκολο. Δεν πάει αυτοκίνητο. Πας από το μονοπάτι καμιά ώρα περπάτημα και περνάς από βράχια. Δεν έχασα χρόνο μπήκα στα νερά και έψαχνα. Ήταν θολά. Έβαλα ένα ξύλο μήπως βρω κάποιο σημείο που βαθαίνει», περιγράφει.

Λίγο αργότερα έφτασαν οι δύτες της 2ης ΕΜΑΚ από τη Θεσσαλονίκη και ξεκίνησε η υποβρύχια έρευνα. Τελικά, η 18χρονη εντοπίστηκε μέσα στη λίμνη και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της. «Μετά ήρθαν οι δύτες της ΕΜΑΚ από τη Θεσσαλονίκη. Ετσι καταφέραμε και την βρήκαμε. Το αγόρι ήταν σε κατάσταση οριακή. Δε μπορούσε να χωνέψει αυτό που έγινε», λέει ο ορειβάτης.

Για την οικογένεια, η απώλεια είναι ανείπωτη. Ο νονός της 18χρονης μιλά για ένα δραστήριο και ζωντανό κορίτσι και περιγράφει το σοκ των γονιών της, που καλούνται να επιστρέψουν στην Αθήνα χωρίς το παιδί τους.

«Ήταν καταπληκτικό παιδί. Δραστήριο ζωντανό. Είχαν έρθει στη γιαγιά μαζί με τους γονείς για καλοκαίρι. Οι γονείς έφυγαν η βαφτισιμιά μου έμεινε. Θα επέστρεφε αργότερα στην Αθήνα που έμεναν οικογενειακώς. Χθες πήγε με τον φίλο της να δροσιστούν στον καταρράκτη και έγινε αυτό το κακό. Οι γονείς είναι σε κατάσταση σοκ. Θρηνούν για το παιδί τους που σήμερα θα ενηλικιωνόταν».

Σήμερα, οι κάτοικοι των Ριζωμάτων προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τι συνέβη, ενώ η οικογένεια της 18χρονης θρηνεί την απώλεια ενός κοριτσιού που έφυγε από τη ζωή λίγο πριν προλάβει να ανοίξει τον κύκλο της ενηλικίωσής του.