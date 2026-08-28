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Βάνα Μπάρμπα: Οι τελευταίες βουτιές του καλοκαιριού πριν την επιστροφή στην τηλεόραση

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THESTIVAL TEAM

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Τις τελευταίες στιγμές χαλάρωσης του φετινού καλοκαιριού απολαμβάνει η Βάνα Μπάρμπα, λίγο πριν αφήσει πίσω της τις διακοπές και επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram ένα καλοκαιρινό στιγμιότυπο από την πισίνα, δείχνοντας πως ακόμη δεν θέλει να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι.

Στη φωτογραφία, η Βάνα Μπάρμπα ποζάρει ξαπλωμένη σε σεζλόνγκ, φορώντας στράπλες μαγιό και ψάθινο καπέλο, με το ειδυλλιακό τοπίο να συμπληρώνει το σκηνικό.

«Πόσο όμορφο είναι το νησί που βλέπω αυτή την στιγμή… Αχ τελευταίες διακοπές για αυτό το καλοκαίρι», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, αποκαλύπτοντας πως οι φετινές διακοπές της φτάνουν σιγά σιγά στο τέλος τους.

Βάνα Μπάρμπα

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