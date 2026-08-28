Καίτη Φίνου: Δεν περίμενα ποτέ ότι θα υπάρχει τόση κακία για το ότι μένω περισσότερο στο Σπίτι του Ηθοποιού

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το βράδυ της Παρασκευής, η Καίτη Φίνου επέλεξε να εκφράσει την προσωπική της δυσαρέσκεια για πλήθος αρνητικών σχολίων που έλαβε πριν από λίγες ώρες.

Έτσι, δημοσιεύοντας ένα σύντομο απόσπασμα, η γνωστή ηθοποιός θέλησε να δώσει τις δικές της εξηγήσεις τόσο γύρω από τη φράση “ντρέπομαι που είμαι Ελληνίδα”, όσο και για όσους σχολιάζουν την παραμονή της στο ίδρυμα “Το σπίτι του ηθοποιού”.

Ειδικότερα, η Καίτη Φίνου σημειώνει χαρακτηριστικά πως “δίνω απάντηση σε όσους έτρεξαν, αμέσως, να προλάβουν και να αρχίσουν να βρίζουν με τα χειρότερα λόγια. Για ένα βίντεο που είχα κάνει για τον ουρανοξύστη που γίνεται στο Ελληνικό και για τις μεζονέτες που γίνονται από την απέναντι μεριά”.

“Με έκραξαν γιατί είπα τη φράση “ντρέπομαι που είμαι Ελληνίδα”. Σαφώς, πολλές φορές έχουμε πει για πράγματα που δεν μας αρέσουν στην κοινωνία μας, ο κάθε ένας για δικό του λόγο, “πω πω, ντρέπομαι που είμαι Έλληνας”, “ντρέπομαι που είμαι Ελληνίδα”. Αλλά αυτό θα το προσπεράσω γιατί όσοι με ξέρουν, με ξέρουν. Από κει και έπειτα, πάω παρακάτω για τον τρόπο που εκφράζεστε”.

“Δεν περίμενα ποτέ ότι θα υπάρχει τόση κακία για το ότι μένω περισσότερο στο Σπίτι του Ηθοποιού. Λοιπόν, μένω εδώ όχι γιατί έχω βολευτεί αλλά γιατί δεν παίζω στην τηλεόραση και τα χρήματα του θεάτρου είναι τόσο πολύ λίγα που δεν θα μου έφταναν να περάσω, να πληρώσω ούτε κοινόχρηστα. Λυπάμαι πάρα πολύ για όλους εσάς που μιλάτε για επιδόματα και για το Tik Tok που “βγάζω τόσα λεφτά”, επισημαίνει η Καίτη Φίνου σ’ αυτό το νέο δημόσιο μοίρασμα της.