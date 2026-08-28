Αυξάνονται οι θέσεις μαθητείας στο Δημόσιο για αποφοίτους ΕΠΑΛ

Στις 4.356 ανέρχονται οι θέσεις μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ σε φορείς του Δημοσίου Τομέα για το σχολικό έτος 2026-2027, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Βλάσης και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, οι διαθέσιμες θέσεις είναι αυξημένες κατά 439 σε σχέση με το προηγούμενο σχολικό έτος (από 3.917 σε 4.356), καταγράφοντας ποσοστιαία ενίσχυση της τάξεως του 11,2%.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι αυξάνονται και οι φορείς υποδοχής, από 287 σε 303, καθώς επίσης και ότι η η αύξηση των προσφερόμενων θέσεων καλύπτει τις 19 από τις 25 ειδικότητες του Μεταλυκειακού Έτους -Τάξης μαθητείας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού θα θεσπίσει νέο Κανονισμό Λειτουργίας του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας, με στόχο, όπως αναφέρεται, «την περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών, την ενίσχυση της διαφάνειας και την εύρυθμη λειτουργία της Μαθητείας».

Μεταξύ των ρυθμίσεων, η διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων μέσω TAXISnet, η διεύρυνση των επιλογών για την επιλογή επόπτων – εκπαιδευτικών, με στόχο την επάρκεια εκπαιδευτικού προσωπικού, την απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη διεύρυνση των κριτηρίων επανάληψης φοίτησης για όσους διέκοψαν το πρόγραμμα χωρίς δική τους υπαιτιότητα και την ενίσχυση της συμμετοχής αποφοίτων ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., μέσω της διεύρυνσης των κριτηρίων συμμετοχής εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε σχετικά, μεταξύ άλλων, ότι στόχος είναι «κάθε νέος και κάθε νέα να έχει μπροστά του περισσότερες επιλογές, αλλά κυρίως επιλογές με πραγματική αξία και προοπτική» και υπογράμμισε ότι η Επαγγελματική Εκπαίδευση «δεν είναι μια δεύτερη επιλογή, αλλά μια διαφορετική, ισότιμη διαδρομή προς τη γνώση, τις δεξιότητες και την επαγγελματική αυτονομία. Και η μαθητεία είναι ένα κρίσιμο κομμάτι αυτής της διαδρομής, γιατί δίνει στους νέους τη δυνατότητα να μετατρέψουν όσα έμαθαν σε πραγματική εμπειρία εργασίας, να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους και να κάνουν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση τα επόμενα βήματά τους».

Από την πλευρά του, ο αρμόδιος υφυπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος Βλάσης, σημείωσε ότι ο πυρήνας της πολιτικής για την Επαγγελματική Εκπαίδευση είναι να προσφέρει στους νέους επιλογές που έχουν αντίκρισμα, να ενισχύει τις δεξιότητές τους και να δημιουργούνται καλύτερες προϋποθέσεις για την επαγγελματική τους αυτονομία. «Δημιουργούμε ένα πιο σύγχρονο και φιλικό πλαίσιο, με επίκεντρο τον μαθητευόμενο και τις πραγματικές ανάγκες της επαγγελματικής εκπαίδευσης», δήλωσε και πρόσθεσε ότι η μαθητεία δεν είναι μια μεταβατική περίοδος μετά το σχολείο, αλλά μία «επένδυση στην ίδια την προοπτική των νέων και, ταυτόχρονα, στο ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζεται η χώρα».