ΗΠΑ: Μετεωρολόγος “έσκασε” στα γέλια την ώρα της πρόγνωσης – Δείτε βίντεο

Ένα απρόοπτο περιστατικό που χάρισε άφθονο γέλιο στους τηλεθεατές σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης στις ΗΠΑ, όταν ο μετεωρολόγος Πάτρικ Όσμπορν δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα γέλια του ενώ παρουσίαζε την πρόγνωση του καιρού.

Ο μετεωρολόγος του τηλεοπτικού σταθμού WABI στο Μέιν προσπαθούσε να ολοκληρώσει κανονικά το πρωινό δελτίο καιρού, όταν ξαφνικά άρχισε να γελάει ασταμάτητα. Παρά τις προσπάθειές του ηρεμίσει, το γέλιο γινόταν ολοένα και πιο έντονο, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται ακόμη και να μιλήσει.

Όπως αποκάλυψε αργότερα ο ίδιος, όλα ξεκίνησαν από μια φάρσα που είχε επιχειρήσει να κάνει σε συνάδελφό του, τον παρουσιαστή Τζος Γκάμπαρντ. Κατά τη διάρκεια διαφημιστικού διαλείμματος, ο Όσμπορν έβαλε ένα απόσπασμα από τον «Τσάρλι Μπράουν», θέλοντας να χρησιμοποιήσει έναν χαρακτηριστικό ήχο ως αστείο. Αυτό που δεν είχε αντιληφθεί ήταν ότι το βίντεο δεν ήταν ένα σύντομο απόσπασμα, αλλά μια συλλογή διάρκειας περίπου μίας ώρας, στην οποία ο συγκεκριμένος ήχος επαναλαμβανόταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Έτσι, όταν ο Όσμπορν ξεκίνησε την παρουσίαση του καιρού, ο ήχος ακούστηκε ξανά, αιφνιδιάζοντάς τον και προκαλώντας του ένα ανεξέλεγκτο ξέσπασμα γέλιου.

Στο βίντεο που μεταδόθηκε από τον σταθμό, ο μετεωρολόγος προσπαθεί να συνεχίσει την πρόγνωση, αναφέροντας τις θερμοκρασίες, ανάμεσα σε γέλια και ζητώντας επανειλημμένα συγγνώμη από τους τηλεθεατές. Η προσπάθεια να συγκρατήσει το γέλιο του, ωστόσο, αποδείχθηκε μάταιη. Κάποια στιγμή δυσκολευόταν ακόμα και να αρθρώσει λέξεις, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από το πλάνο και στη συνέχεια να επιστρέψει, πριν «παραδώσει τη σκυτάλη» σε συνάδελφό του, με το περιστατικό να έχει διάρκεια περίπου ένα λεπτό.

Ο ίδιος εξήγησε ότι το γεγονός πως βρισκόταν σε ένα περιβάλλον όπου έπρεπε να παραμείνει σοβαρός έκανε την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη. Μιλώντας αργότερα με τον συμπαρουσιαστή του, Μπράιαν Σάλιβαν, ο Όσμπορν παραδέχθηκε ότι ήταν ένα «νευρικό«» γέλιο που δεν κατάφερε να ελέγξει.

Όπως εξήγησε, συνήθως μπορεί να συγκρατήσει τον εαυτό του όταν συμβαίνει κάτι αστείο κατά τη διάρκεια της εκπομπής, όμως αυτή τη φορά το περιστατικό ήταν διαφορετικό.

Ο ήχος που προκάλεσε το γέλιο ήταν εκείνος από μια σκηνή του «Τσάρλι Μπράουν», όπου ακούγεται η χαρακτηριστική φωνή της μητέρας ή της δασκάλας του ήρωα ως ακατάληπτο «γουά, γουά, γουά». Ο Όσμπορν είπε ότι κάτι τόσο απλό και αστείο ήταν αρκετό για να χάσει εντελώς την ψυχραιμία του.

Ο τηλεοπτικός σταθμός WABI δημοσίευσε το απόσπασμα στα κοινωνικά δίκτυα και το βίντεο συγκέντρωσε σχεδόν 9 εκατομμύρια προβολές στο TikTok, με το περιστατικό να αναπαράγεται από μέσα ενημέρωσης σε ολόκληρες τις ΗΠΑ.

Ο ίδιος ο Όσμπορν δήλωσε ότι αρχικά ανησύχησε μήπως το περιστατικό προκαλέσει προβλήματα στη δουλειά του. Αντί γι’ αυτό, όμως, η αυθόρμητη αντίδρασή του τον έκανε γνωστό σε πολύ μεγαλύτερο κοινό. Έτσι, μια φάρσα που προοριζόταν για έναν συνάδελφο κατέληξε να γίνει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τηλεοπτικά στιγμιότυπα των τελευταίων ημερών.