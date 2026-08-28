MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Μετεωρολόγος “έσκασε” στα γέλια την ώρα της πρόγνωσης – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ένα απρόοπτο περιστατικό που χάρισε άφθονο γέλιο στους τηλεθεατές σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης στις ΗΠΑ, όταν ο μετεωρολόγος Πάτρικ Όσμπορν δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα γέλια του ενώ παρουσίαζε την πρόγνωση του καιρού.

Ο μετεωρολόγος του τηλεοπτικού σταθμού WABI στο Μέιν προσπαθούσε να ολοκληρώσει κανονικά το πρωινό δελτίο καιρού, όταν ξαφνικά άρχισε να γελάει ασταμάτητα. Παρά τις προσπάθειές του ηρεμίσει, το γέλιο γινόταν ολοένα και πιο έντονο, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται ακόμη και να μιλήσει.

Όπως αποκάλυψε αργότερα ο ίδιος, όλα ξεκίνησαν από μια φάρσα που είχε επιχειρήσει να κάνει σε συνάδελφό του, τον παρουσιαστή Τζος Γκάμπαρντ. Κατά τη διάρκεια διαφημιστικού διαλείμματος, ο Όσμπορν έβαλε ένα απόσπασμα από τον «Τσάρλι Μπράουν», θέλοντας να χρησιμοποιήσει έναν χαρακτηριστικό ήχο ως αστείο. Αυτό που δεν είχε αντιληφθεί ήταν ότι το βίντεο δεν ήταν ένα σύντομο απόσπασμα, αλλά μια συλλογή διάρκειας περίπου μίας ώρας, στην οποία ο συγκεκριμένος ήχος επαναλαμβανόταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Έτσι, όταν ο Όσμπορν ξεκίνησε την παρουσίαση του καιρού, ο ήχος ακούστηκε ξανά, αιφνιδιάζοντάς τον και προκαλώντας του ένα ανεξέλεγκτο ξέσπασμα γέλιου.

Στο βίντεο που μεταδόθηκε από τον σταθμό, ο μετεωρολόγος προσπαθεί να συνεχίσει την πρόγνωση, αναφέροντας τις θερμοκρασίες, ανάμεσα σε γέλια και ζητώντας επανειλημμένα συγγνώμη από τους τηλεθεατές. Η προσπάθεια να συγκρατήσει το γέλιο του, ωστόσο, αποδείχθηκε μάταιη. Κάποια στιγμή δυσκολευόταν ακόμα και να αρθρώσει λέξεις, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από το πλάνο και στη συνέχεια να επιστρέψει, πριν «παραδώσει τη σκυτάλη» σε συνάδελφό του, με το περιστατικό να έχει διάρκεια περίπου ένα λεπτό.

Ο ίδιος εξήγησε ότι το γεγονός πως βρισκόταν σε ένα περιβάλλον όπου έπρεπε να παραμείνει σοβαρός έκανε την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη. Μιλώντας αργότερα με τον συμπαρουσιαστή του, Μπράιαν Σάλιβαν, ο Όσμπορν παραδέχθηκε ότι ήταν ένα «νευρικό«» γέλιο που δεν κατάφερε να ελέγξει.

Όπως εξήγησε, συνήθως μπορεί να συγκρατήσει τον εαυτό του όταν συμβαίνει κάτι αστείο κατά τη διάρκεια της εκπομπής, όμως αυτή τη φορά το περιστατικό ήταν διαφορετικό.

Ο ήχος που προκάλεσε το γέλιο ήταν εκείνος από μια σκηνή του «Τσάρλι Μπράουν», όπου ακούγεται η χαρακτηριστική φωνή της μητέρας ή της δασκάλας του ήρωα ως ακατάληπτο «γουά, γουά, γουά». Ο Όσμπορν είπε ότι κάτι τόσο απλό και αστείο ήταν αρκετό για να χάσει εντελώς την ψυχραιμία του.

Ο τηλεοπτικός σταθμός WABI δημοσίευσε το απόσπασμα στα κοινωνικά δίκτυα και το βίντεο συγκέντρωσε σχεδόν 9 εκατομμύρια προβολές στο TikTok, με το περιστατικό να αναπαράγεται από μέσα ενημέρωσης σε ολόκληρες τις ΗΠΑ.

Ο ίδιος ο Όσμπορν δήλωσε ότι αρχικά ανησύχησε μήπως το περιστατικό προκαλέσει προβλήματα στη δουλειά του. Αντί γι’ αυτό, όμως, η αυθόρμητη αντίδρασή του τον έκανε γνωστό σε πολύ μεγαλύτερο κοινό. Έτσι, μια φάρσα που προοριζόταν για έναν συνάδελφο κατέληξε να γίνει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τηλεοπτικά στιγμιότυπα των τελευταίων ημερών.

ΗΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 16 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Μάχη για τη ζωή του δίνει 8χρονος μετά από βουτιά στη θάλασσα – Διασωληνώθηκε και μεταφέρεται στην Πάτρα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Σαντορίνη: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. δύο γυναίκες για κλοπές πορτοφολιών από τουρίστες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Σπανούλης: Δεν μας ενδιαφέρει τι συνδυασμοί υπάρχουν, μόνο το επόμενο παιχνίδι, όλα μπορούν να συμβούν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θανατηφόρο τροχαίο στους Αγίους Αναργύρους: 28χρονη παρέσυρε και σκότωσε 76χρονο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Σαλαμίνα: “Το παιδί μου ζει από θαύμα” λέει ο πατέρας 3χρονου κοριτσιού που βγήκε με δύσπνοια από πισίνα παιδότοπου