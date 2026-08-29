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Εμμανουήλ Καραλής: Η ξεχωριστή βραδιά του Έλληνα αθλητή με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Ανδρέα Τετέι

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Ο Εμμανουήλ Καραλής μετά το αδιανόητο πανελλήνιο ρεκόρ που έκανε στη Ζυρίχη με άλμα στα 6.20μ πέρασε μία ιδιαίτερη βραδιά παρέα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Ανδρέα Τετέι και τη Βερόνικα Αντετοκούνμπο.

Η ξεχωριστή ανάρτηση του Εμμανουήλ Καραλή μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Ανδρέα Τετέι έχει απασχολήσει τα social media, μιας και οι τρεις αθλητές είναι από τους ιδιαίτερα αγαπητούς στο ελληνικό κοινό, με τους δύο πρώτους βέβαια να έχουν και παγκόσμια απήχηση, λόγω της σπουδαίας καριέρας τους.

Οι τέσσερις τους φωτογραφήθηκαν με τα χαμόγελά τους να μην μπορούν να κρυφτούν, με τον Έλληνα άλτη να επιλέγει να δημοσιεύσει το στιγμιότυπο για να δείξει την στενή σχέση που έχει με την οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά και με τον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού.

Ανδρέας Τετέι Γιάννης Αντετοκούνμπο Εμμανουήλ Καραλής

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