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Νεπάλ: Σε 675 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες

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Σε 675 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν το βόρειο Νεπάλ την Τετάρτη, κοντά στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο (29/08) η αρχή διαχείρισης εκτάκτων αναγκών.

Η Κίνα, από την πλευρά της, έχει αναφέρει επτά θανάτους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 683, ενώ σχεδόν 3.000 άνθρωποι αγνοούνται και στις δύο χώρες, συμπεριλαμβανομένων 2.426 μόνο από την πλευρά του Νεπάλ.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού χιλιάδων αγνοουμένων και απεγκλωβισμού ανθρώπων από περιοχές της μεθορίου ανάμεσα στο Νεπάλ και την Κίνα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Νεπάλ Πλημμύρες

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