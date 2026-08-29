MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αιτωλοακαρνανία: Νεκρός οδηγός μηχανής σε τροχαίο στην Ιονία Οδό

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε πρωί του Σαββάτου στην Ιονία Οδό στο ύψος της Ρίγανης Αιτωλοακαρνανίας με θύμα έναν άνδρα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ένας 22χρονος ο οποίος καταγόταν από την Ήπειρο, κινούνταν με τη μηχανή του στην Ιονία Οδό όταν, για λόγους που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, εξετράπη της πορείας του.

Από την εκτροπή ο 22χρονος υπέστη πολλαπλά και ιδιαίτερα σοβαρά τραύματα.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δύναμη της Τροχαίας. Ο 22χρονος διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Αιτωλοακαρνανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Ανδρουλάκης: Η χώρα χρειάζεται μία νέα πορεία – Για την Ελλάδα αυτή η στιγμή είναι τώρα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Αδιανόητο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: 47χρονος πήγε στην ψυχολόγο και της έδειξε τα γεννητικά του όργανα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Έτσι θα εξαφανίσετε τη μυρωδιά κλεισούρας από τα ντουλάπια της κουζίνας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 8 ώρες πριν

ΟΠΕΚΑ: Tα επιδόματα που θα καταβληθούν στα τέλη Αυγούστου

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Κύπρος: Πήγε να ανάψει τσιγάρο σε βενζινάδικο – Στο νοσοκομείο Λάρνακας με εγκαύματα δύο άτομα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

ΚΝΕ: Το υπ. Παιδείας που χρειάζεται 25 χρόνια για να ανακαινίσει μια εστία στο Πάντειο, σε 15 μέρες έτρεξε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των κολεγιαρχών