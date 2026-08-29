Σάκης Αρναούτογλου: Έρχεται σύντομο πέρασμα με μπόρες και καταιγίδες το βράδυ – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Σύντομο πέρασμα από μπόρες ή τοπικές καταιγίδες αναμένεται απόψε, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, αρχικά στα βόρεια και αργότερα νοτιότερα.

Με ανάρτησή του στο Facebook, την οποία συνοδεύει με σχετικό χάρτη, ο Σάκης Αρναούτογλου επισημαίνει τις περιοχές που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να επηρεαστούν από πρόσκαιρα φαινόμενα κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

Πρώτα στα βόρεια τα φαινόμενα

Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, οι πιθανότητες για ένα σύντομο πέρασμα μπόρας ή ακόμη και τοπικής καταιγίδας αυξάνονται προς το βράδυ, αρχικά στα βόρεια τμήματα.

Στη συνέχεια, τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν και άλλες περιοχές, περίπου έως λίγο πριν ή λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Ο ίδιος διευκρινίζει ότι πρόκειται για σύντομο πέρασμα και όχι για φαινόμενα μεγάλης διάρκειας.

Πιθανή πρόσκαιρη ενίσχυση των ανέμων

Ο Σάκης Αρναούτογλου σημειώνει ακόμη ότι κατά τη διάρκεια των φαινομένων δεν αποκλείεται να υπάρξει πρόσκαιρη ενίσχυση των ανέμων.

Στον χάρτη που συνοδεύει την ανάρτησή του αποτυπώνονται οι περιοχές με τη μεγαλύτερη πιθανότητα να επηρεαστούν μέσα στις επόμενες ώρες.

Δείτε την ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου: