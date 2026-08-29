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Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 20χρονος σε τροχαίο – Η μηχανή του συγκρούστηκε με ΙΧ

Αρχείο Intime
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Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ σε περιοχή του Χορτιάτη, στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 22:40 στη συμβολή των οδών Μαρτύρων 2ας Σεπτέμβρη και Ειρήνης Αρδαμερίου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 70χρονος, συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε 20χρονος.

Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστεί θανάσιμα ο 20χρονος μοτοσικλετιστής.

Θεσσαλονίκη

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