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Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Αρκαδία: Στο Άστρος το επίκεντρο

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THESTIVAL TEAM

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Σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», καταγράφτηκε στις 02:55 στην Αρκαδία.

Tο επίκεντρό της δόνησης εντοπίζεται 4 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της κωμόπολης Άστρος, στον δήμο βόρειας Κυνουρίας, στον νομό Αρκαδίας, σύμφωνα το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.

Αρκαδία

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