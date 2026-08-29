Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Αρκαδία: Στο Άστρος το επίκεντρο

Σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», καταγράφτηκε στις 02:55 στην Αρκαδία.

Tο επίκεντρό της δόνησης εντοπίζεται 4 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της κωμόπολης Άστρος, στον δήμο βόρειας Κυνουρίας, στον νομό Αρκαδίας, σύμφωνα το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.