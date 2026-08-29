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Ρωσικό drone έπληξε αποθήκη εκρηκτικών κοντά στο Κίεβο – Πάνω από 200 κάτοικοι απομακρύνθηκαν

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THESTIVAL TEAM

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Πλήγμα ρωσικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και σειρά εκρήξεων χθες Παρασκευή σε αποθήκη που περιείχε εκρηκτικές ύλες στην περιφέρεια του Κιέβου, οδηγώντας στην εσπευσμένη απομάκρυνση 200 και πλέον κατοίκων χωριού, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Η γενική εισαγγελία γνωστοποίησε πως άρχισε να διενεργεί έρευνα για «αμέλεια» που αφορά τις συνθήκες αποθήκευσης, έπειτα από την επίθεση, λίγο μετά τις 20:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο χωριό Μούιλα, στην περιοχή Μπουτσάνσκι.

Σύμφωνα με τον στρατιωτικό περιφερειάρχη Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο, εκδηλώθηκε πυρκαγιά και ακούστηκαν πολλαπλές «εκρήξεις».

«Πάνω από 200 άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από την περιοχή ήδη», ανέφερε λίγο μετά τη 01:00 μέσω Telegram, κάνοντας λόγο για τραυματίες.

Η εισαγγελία διευκρίνισε από την πλευρά της ότι η έρευνά της αφορά «τη νομιμότητα» της «αποθήκευσης εκρηκτικών» στο χωριό και το εάν η εταιρεία στην οποία ανήκε είχε λάβει τις απαραίτητες άδειες.

Ο πρωθυπουργός Σερχίι Κορέτσκι από την πλευρά του επέκρινε το ότι δεν αντλήθηκαν «διδάγματα» από προηγούμενη φονική επίθεση τον Ιούλιο στην κοινότητα Βίσνεβε, κοντά στο Κίεβο, εναντίον αποθήκης πυρομαχικών. Έρευνα που ακολούθησε έφερε στο φως παραλείψεις από πλευράς της δημόσιας εταιρείας στην οποία ανήκε, που δεν τηρούσε τους κανόνες παρότι η αποθήκη βρισκόταν κοντά σε σπίτια.

«Η ατελείωτη επανάληψη των ίδιων λαθών, την πέμπτη χρονιά της εισβολής (…) αποτελεί εγκληματική αμέλεια», κατήγγειλε προτού προσθέσει ότι «όλοι οι υπεύθυνοι, χωρίς εξαίρεση, πρέπει να τιμωρηθούν αυστηρά, ώστε να μην επαναληφθούν ποτέ τέτοιες καταστάσεις».

Τεσσεράμισι και πλέον χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, οι αεροπορικές επιδρομές μακράς εμβέλειας, που βάζουν ολοένα περισσότερο στο στόχαστρο πολιτικές υποδομές, ιδίως αποθήκες και ενεργειακές εγκαταστάσεις, εντείνονται και στις δυο πλευρές των συνόρων, αυξάνοντας τις απώλειες μεταξύ των αμάχων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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