Νεπάλ: Στους 538 οι νεκροί από τη φονική κατολίσθηση – Πάνω από 1.400 αγνοούμενοι

Στους 538 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τη γιγαντιαία κατολίσθηση που έπληξε την Τετάρτη το Νεπάλ, σύμφωνα με τον νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών.

Η κατολίσθηση έπληξε και γειτονικές περιοχές του Θιβέτ, στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί πέντε νεκροί.

Στην Κίνα, 558 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, μεταξύ των οποίων 260 αλλοδαποί, τουρίστες ή προσκυνητές, ενώ συνολικά ο αριθμός των αγνοουμένων στις δύο χώρες ξεπερνά τους 1.400.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με δυσκολία, καθώς πολλές από τις πληγείσες περιοχές παραμένουν αποκομμένες.

Μια πρώτη ομάδα 21 πυροσβεστών, μαζί με έναν εκπαιδευμένο σκύλο, κατάφερε να φτάσει στην περιοχή του συνοριακού περάσματος Γκιρόνγκ, κοντά στο Νεπάλ, μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο Xinhua.

Πρόκειται, σύμφωνα με το πρακτορείο, για την πρώτη επαγγελματική ομάδα διάσωσης που φτάνει στο συγκεκριμένο σημείο, το οποίο θεωρείται κρίσιμο για την εξέλιξη των επιχειρήσεων.

Την ίδια ώρα, οι αρχές του Νεπάλ ανακοίνωσαν ότι 117 τουρίστες από την Ινδία, την Κίνα, τη Νότια Κορέα, την Ιταλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διασωθεί.

Φόβοι για περισσότερους νεκρούς

Τουλάχιστον 93.000 άνθρωποι έχουν πληγεί από την καταστροφή στα Ιμαλάια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου.

Ο επικεφαλής της αποστολής της IFRC στο Νεπάλ, Ντέιβιντ Φίσερ, προειδοποίησε ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται.

Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών και άλλων καταστροφικών φαινομένων στις πληγείσες περιοχές.

Χιλιάδες σπίτια έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ δρόμοι, γέφυρες και άλλες ζωτικής σημασίας υποδομές έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.

Έκκληση για την συγκέντρωση 26,6 εκατ. ευρώ

Η IFRC έχει απευθύνει έκκληση για τη συγκέντρωση 26,6 εκατ. ευρώ προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες των πληγέντων και να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις του Ερυθρού Σταυρού του Νεπάλ.

Για τον κίνδυνο νέων «αλυσιδωτών» συνεπειών προειδοποίησε και ο επικεφαλής του Γραφείου του ΟΗΕ για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών, Καμάλ Κισόρε, τονίζοντας ότι η καταστροφή «δεν έχει τελειώσει ακόμη».

Την ίδια ώρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι έξι υγειονομικές δομές έχουν υποστεί ζημιές, ενώ οκτώ εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας περιλαμβάνονται στους αγνοούμενους.

Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι ο εκτοπισμός χιλιάδων ανθρώπων, τα προβλήματα στην ύδρευση και την αποχέτευση και η περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης μολυσματικών ασθενειών.