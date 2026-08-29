Παπαγεωργόπουλος: Έχω τρομερό στοιχείο στα χέρια μου που αποδεικνύει τη σκευωρία σε βάρος μου – Ανοιχτή επιστολή σε Μητσοτάκη και Άρειο Πάγο

Ανοιχτή επιστολή με αποδέκτες τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και την ηγεσία του Αρείου Πάγου, ετοιμάζει ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί για υπόθεση υπεξαίρεσης στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούσαν στην απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία ο κ. Παπαγεωργόπουλος κρίνεται οριστικά υπεύθυνος για το έλλειμμα 8,2 εκατ. ευρώ στον Δήμο Θεσσαλονίκης, ο πρώην δήμαρχος της πόλης επιμένει στον ισχυρισμό περί σκευωρίας τονίζοντας μάλιστα πως πλέον έχει στα χέρια του “ένα επιπλέον τρομερό στοιχείο, που ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ την εις βάρος του τεράστια ΣΚΕΥΩΡΙΑ”.

Η ανάρτηση του Βασίλη Παπαγεωργόπουλου

ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΩ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ.

Εδώ και μήνες έχω κάνει σειρά αναρτήσεων σχετικά με τον κοινωνικό μου διασυρμό και την πολιτική μου δολοφονία, από μία ΑΠΟΛΥΤΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης…

Είμαι σίγουρος ότι τον κ. Πρωθυπουργό δεν τον έχουν ενημερώσει για την τεράστια ΑΔΙΚΙΑ εις βάρος ενός π. Υφυπουργού της Κυβέρνησης του Κωσταντίνου Μητσοτάκη, ενός επί 17 χρόνια Βουλευτού της Ν.Δ. ο οποίος παραιτήθηκε από Βουλευτής κατόπιν παράκλησης της Ν.Δ. για να βάλει υποψηφιότητα για Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κάτω από τελείως αντίξοες συνθήκες! Για «να μη χαθεί η Θεσσαλονίκη» έλεγαν…

Ενός πολιτικού με ελάχιστα περιουσιακά στοιχεία, που τον τίμησαν οι Θεσσαλονικείς και τον εξέλεξαν Δήμαρχο τους, αξίωμα που υπηρέτησε με αυταπάρνηση επί 3 συνεχόμενες 4ετίες, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο έργο, που όλοι, φίλοι και εχθροί παραδέχονται….

Σήμερα έχω στα χέρια μου ένα επιπλέον τρομερό στοιχείο, που ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ την εις βάρος μου τεράστια ΣΚΕΥΩΡΙΑ!

Αποφάσισα λοιπόν, με ανοικτή επιστολή, να ενημερώσω εντός των επομένων ημερών τον κ. Πρωθυπουργό, με την ευκαιρία της παρουσίας του στην Θεσσαλονίκη. Για να γνωρίζει!

Συγχρόνως με την ενέργεια μου αυτή επιθυμώ να ενημερωθεί και η σεβαστή νέα ηγεσία του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, η οποία ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΩ, πιστεύω ότι θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της.

ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΣΩΣΤΑ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ!