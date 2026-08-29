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Η Φαίη Μαυραγάνη έκανε πρεμιέρα για τρίτη σεζόν στον ΣΚΑΪ – Δείτε βίντεο

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Την πρώτη καλημέρα για τη νέα τηλεοπτική σεζόν είπε τα ξημερώματα του Σαββάτου η Φαίη Μαυραγάνη.

Ανοίγοντας την τρίτη της χρονιά στην πρωινή ζώνη του ΣΚΑΪ, η δημοσιογράφος υποδέχθηκε τους τηλεθεατές με χαμόγελο και με την υπόσχεση να μεταφέρει και φέτος όλα όσα συμβαίνουν σε Ελλάδα και εξωτερικό.

«Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στη συντροφιά μας. Επιστρέψαμε, μας λείψατε, εύχομαι κι εμείς, για έναν ακόμη χρόνο. Είναι η 14η σεζόν αυτής της εκπομπής, πραγματικά δεν το πιστεύω», είπε η Φαίη Μαυραγάνη ακριβώς στις 05:30.

«14 χρόνια σας λέμε την πρώτη καλημέρα του Σαββατοκύριακου και το έχουμε συνηθίσει και πιστεύω πως και οι περισσότεροι από εσάς που μας ακολουθείτε το έχετε συνηθίσει», συμπλήρωσε η δημοσιογράφος.

Φαίη Μαυραγάνη

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