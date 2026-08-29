Η Φαίη Μαυραγάνη έκανε πρεμιέρα για τρίτη σεζόν στον ΣΚΑΪ – Δείτε βίντεο
THESTIVAL TEAM
Την πρώτη καλημέρα για τη νέα τηλεοπτική σεζόν είπε τα ξημερώματα του Σαββάτου η Φαίη Μαυραγάνη.
Ανοίγοντας την τρίτη της χρονιά στην πρωινή ζώνη του ΣΚΑΪ, η δημοσιογράφος υποδέχθηκε τους τηλεθεατές με χαμόγελο και με την υπόσχεση να μεταφέρει και φέτος όλα όσα συμβαίνουν σε Ελλάδα και εξωτερικό.
«Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στη συντροφιά μας. Επιστρέψαμε, μας λείψατε, εύχομαι κι εμείς, για έναν ακόμη χρόνο. Είναι η 14η σεζόν αυτής της εκπομπής, πραγματικά δεν το πιστεύω», είπε η Φαίη Μαυραγάνη ακριβώς στις 05:30.
«14 χρόνια σας λέμε την πρώτη καλημέρα του Σαββατοκύριακου και το έχουμε συνηθίσει και πιστεύω πως και οι περισσότεροι από εσάς που μας ακολουθείτε το έχετε συνηθίσει», συμπλήρωσε η δημοσιογράφος.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Παπαγεωργόπουλος: Έχω τρομερό στοιχείο στα χέρια μου που αποδεικνύει τη σκευωρία σε βάρος μου – Ανοιχτή επιστολή σε Μητσοτάκη και Άρειο Πάγο
- Tσάπαλος: Πακέτο ΔΕΘ ενός δισ. για το 2027 και μέτρα σε βάθος τετραετίας από την κυβέρνηση
- Τροχαίο δυστύχημα στα Μέγαρα: Νεκρή 35χρονη οδηγός μοτοσικλέτας μετά από σφοδρή πρόσκρουση σε περίφραξη